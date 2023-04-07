«Выходные будут шикарными»: Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплую погоду 8 и 9 апреля

В Петербург пришла настоящая весна. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северную столицу пришла настоящая весна. С каждым днем становится все теплее, и уже 7 апреля температура воздуха достигнет 10 градусов со знаком плюс. На улице будет безоблачно. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Предстоящие выходные дни в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону ожидаются шикарными, - пообещал синоптик.

По его словам, в субботу и воскресенье в Северной столице не предвидится осадков. Погода будет теплой, тихой и солнечной. А температура воздуха должна превысить 10 градусов, которые ожидаются в Петербурге в пятницу.

Александр Колесов отметил, что 6 апреля в Ленинградской области уже весь день светило солнце, а столбик термометра поднялся до 12-13 градусов со знаком плюс. Однако такие значения для этого периода не максимальные, и совсем скоро в регионе станет еще теплее.