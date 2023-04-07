Знаки платной парковки начали устанавливать в Петроградском районе

Стоимость парковочных мест менять не собираются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Платные парковки постепенно охватывают все территорию Северной столицы, а летом доберутся и до Петроградского района. Платить за стоянку там придется с 1 июля. Но дорожные знаки появляются на улицах района уже сейчас.

Власти не скрывают, что платные парковки заполоняют город, чтобы петербуржцы сменили свои привычки и пересели с собственных автомобилей на общественный транспорт: автобусы, троллейбусы и метро. Таким способом хотят снизить трафик на дорогах и повысить пассажиропоток.

- В Петроградском районе есть четыре станции метро, и не составит сложности дойти от них до своего места работы. Кроме этого, в городе открыты 20 перехватывающих стоянок, - заявил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Две улицы Петроградской стороны станут односторонними, знаки поменяют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Платная зона в Петроградском районе захватит все улицы: Большой проспект, Каменностровский проспект, Введенский проспект, Введенскую улицу, Большую Пушкарскую и другие. Участок Пионерской улицы от набережной Адмирала Лазарева до Новоладожской и участок Большой Зелениной от Чкаловского проспекта до той же набережной планируется сделать односторонними.

Стоимость парковочных мест менять не собираются. Возможно, это будет сделано позже и постепенно. Пока у Смольного есть планы ввести в городе поминутную оплату стоянки со второго часа. Когда именно это нововведение вступит в силу, пока не сообщается, но известно, что произойдет это уже в текущем году.

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