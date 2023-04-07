На отсутствие отопления пожаловались жильцы дома на Дровяной улице в Петербурге, где прорвало трубу с кипятком

Из-за прорыва трубы пострадали 5 человек. Фото: t.me/keio_spb

Жительница дома на Дровяной улице сообщила, что в квартиры до сих пор не вернули отопление. Женщина позвонила в редакцию spb.kp.ru и рассказала, что такие коммунальные аварии происходят на этом месте постоянно. Напомним, недавно из-за прорыва трубы с кипятком пострадали пять человек.

- Подобная авария была в 50 метрах от этого дома в октябре. Все время остаемся без воды, такое происходит каждые полгода. Сейчас вот без отопления, хотя специалисты отчитались, что тепло уже вернули, - пожаловалась женщина.

В «Теплосети» прокомментировали, что по словам сотрудников управляющей компании все задвижки открыты. Тогда на место все равно отправили сантехников.

- Специалисты выяснили, что в доме не работает один стояк. А после коммунальной аварии этот дом даже не отключали от тепла. Скоро работники устранят все проблемы, - сообщили spb.kp.ru в «Теплосети».

Напомним, из-за прорыва трубы с кипятком в яму с горячей водой провалился автомобиль. Спасатель, который помогал затонувшим пассажирам выбраться, получил 40 процентов ожогов тела и находится в реанимации. Пострадали пенсионер и 10-летний ребенок.