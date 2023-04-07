Комтранс Петербурга объяснил, как оспаривать штрафы за неправильную и неоплаченную парковку

Нарушенные правила парковки будут стоить автомобилистам 3000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штрафы, эвакуаторы, новые знаки, инспекторы – сколько тем для разговоров есть у автомобилистов... Обсудить насущное и проблемное вместе с профильными чиновниками решили и в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). На вопросы водителей из Петербурга отвечали зампредседателя комитета по транспорту Алексей Гончаров и начальник сектора анализа и оптимизации «Дирекции по организации дорожного движения» Денис Глебов.

ОХОТНИКИ ЗА НАРУШИТЕЛЯМИ

У транспортных инспекторов Петербурга есть три заботы: неоплаченная парковка, стоянка в запрещенных местах и прикрытые номера в зоне платных стоянок. Этими делами, по словам Алексея Гончарова, ведают три команды.

- В зоне платной парковки курсируют 69 машин-контролеров, а по всему городу круглосуточно передвигаются 32 автомобиля, следящих за знаками «Остановка запрещена», и 120 инспекторов. Они смотрят на нарушения и эвакуируют автомобили там, где есть табличка «Работает эвакуатор». Штат инспекторов в платной зоне мы скоро увеличим, пока их 8. Они снимают с номеров бумажки, фиксируют нарушение парконами и возвращают бумажки обратно, - рассказал чиновник.

Пешие инспекторы смотрят еще и за инвалидными местами – не заняты ли они наглыми здоровыми водителями. Подозрительный автомобиль фотографируют, проверяют в базе «инвалидных» машин, после чего пишут обращение в ГИБДД.

Штат инспекторов, выискивающих водителей-хитрецов, скоро планируют пополнить. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЕНЬГИ ДЕНЕЖКИ МОИ

За неправильную или неоплаченную парковку водитель обязан выложить 3 тысячи рублей, однако в течение 20 дней может успеть оплатить штраф с 50%-й скидкой. А еще – оспорить его.

- Можно обратиться в комитет на Исполкомской, 16. Принести заявление по стандартной форме – оно есть на сайте комитета в разделе «обжалование». Или отправить его почтой. А если процесс разбирательств в комтрансе вас не устраивает, можно подать иск в районный суд, - разъяснил Алексей Гончаров.

Информацию о штрафах, заметил он, удобнее всего получать на Госуслугах. Туда письма «счастья» приходят вместе с фотографиями.

Разобрались. А кто вернет деньги, если штраф признают нечестно назначенным? По словам чиновника, если суд признал решение комтранса по примененным к водителю санкциям неверным и отменил его, то комитет обязуется вернуть деньги.

- Пишите заявление в комтранс, он возвращает средства. Если машина была эвакуирована, то нужно взять решение суда и обратиться с ним на штрафстоянку. Город не берет себе эти деньги, - заявил чиновник.

Одетые в "черное" знаки всегда намекают, что автомобилисту стоит посмотреть у транспортных ведомств, что за новый знак откроется на конкретном адресе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УГНАЛИ ИЛИ ПЕРЕМЕСТИЛИ?

А как быть, если автомобиль исчез с насиженного места после вашего недолгого отсутствия? Прежде чем нервничать и думать об угоне, позвоните в центр экономической безопасности при комитете по вопросам законности и правопорядка. Там, отмечает Гончаров, можно уточнить, что за ведомство эвакуировало автомобиль: ГИБДД или комтранс. Словом, успокоить верной информацией смогут по круглосуточному телефону 680-33-33.

- В 2022 году мы эвакуировали чуть больше 100 тысяч автомобилей. Под табличкой об эвакуаторе машину точно не стоит ставить – увезут. Лучше не нарушать правила вообще, - подчеркнул Гончаров.

ЭТО БЫЛ ЗНАК

Свободно парковались на конкретной точке много лет, а потом там внезапно вырос знак запрета? И такое бывает – в порядки дорожного движения регулярно вносят изменения. Однако все же внезапно никакие знаки не появляются.

- За 20 дней до установки знака наша дирекция и комитет уведомляют граждан об изменениях на определенных участках, - заметил Денис Глебов. - Информация публикуется на порталах наших учреждений. В этот период на участке появляется новая стойка со знаком в чехле – водителю стоит насторожиться и посмотреть на порталах, что именно за знак здесь откроют и когда.

Постоянные знаки загадочно надевают чехол за 20 дней до открытия, а вот временные – всего за три дня. Словом, смотрите по сторонам.

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