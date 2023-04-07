Стройка и господдержка: как в Ленобласти решают проблему детских садов в новых районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Можно сколько угодно осуждать бурную жилую застройку на границе Петербурга и Ленобласти, но факт остается фактом: новое жилье здесь востребовано у покупателя. Новую квартиру в Мурино и Девяткино могут себе позволить те, кто ограничен в средствах. Как правило, это семейные покупатели, которым кроме выплаты ипотеки нужно еще содержать семью. Пример Мурино тому подтверждение - сейчас здесь проживает порядка 100 тысяч человек, но новые жилые комплексы на территории Всеволожского района продолжают строиться. Так что в ближайшие пару лет к числу местных жителей добавится еще несколько тысяч новоселов. Неудивительно, что при таких темпах социалка просто не успевает за бурным ростом строительства нового жилья. И если открыть магазин, ресторан или фитнес-центр в новом жилом районе проблем не составляет, с садиками все обстоит сложнее.

СОЦИАЛКА ДОГОНЯЕТ

Времена, когда застройщики строили исключительно жилье, а социальные объекты - по остаточному принципу, прошли. Сейчас ситуация с детсадами и школами в новых жилых кварталах выравнивается. К застройщикам предъявляются иные требования, чем в прошлом - компании обязаны включать в свои проекты различные объекты инфраструктуры. А уже построенные жилые кварталы приходится дорабатывать с учетом потребностей жителей. Дело это не быстрое, но на территории Ленинградской области проблема дефицита мест в детских садах постепенно решается. И новым жилым микрорайонам на границе с Петербургом уделяется особое внимание.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Мурино - один из самых стремительно растущих городов Ленинградской области. Сегодня здесь работает 10 муниципальных садов на 4642 места. В это число входят и отдельностоящие детские сады, и учреждения, имеющие несколько зданий, и дошкольное отделение при школе - всего 35 адресов. Также в Мурино работает 5 организаций, имеющих собственные сети частных детских садов. При этом Ленинградская область берет на себя обязательство компенсировать часть месячной оплаты частного детского сада и, одновременно, предоставляет субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям. Плата, которую при этом вносят сами родители составляет не более 5 500 рублей. В 2022 году субсидия была предоставлена на 7 972 детей.

Настоящую конкуренцию муниципальным садикам частные, конечно, не составили, но свою нишу на рынке заняли. Для многих родителей это стало настоящим спасением. Хотя не обходится и без перегибов - не всегда частники могут выполнять свои обязательства качественно. Например, по обращениям в соцсетях Александра Дрозденко, губернатор дал поручение о комплексной проверке условий содержания детей и соблюдения образовательных нормативов в частном детском саду «Лучик» в Мурино. В ходе проверки комитета общего и профессионального образования ряд жалоб нашли подтверждение. Администрации детского сада выданы предписания об устранении замечаний. Ситуация находится на контроле прокурора области.

САДИКОВ ПРИБАВИТСЯ

В ближайшие годы нехватку социальной застройки в Мурино областные власти обещают ликвидировать. Возводить социальные объекты будут инвесторы в рамках строительных проектов и сама область в рамках адресных инвестиционных программ. В 2015-2022 годах в районе построено и введено 31 здание детского сада. В планах на 2023-2025 годы - еще 6. Итого к концу 2025 года в Мурино будет работать 37 отдельностоящих детских садов. Согласно Генплану, в Мурино в 2030 году должно быть открыто 42 детских сада.

Ну а пока вопрос с детскими садами в зонах активного жилищного строительства не закрыт, те семьи, чьи дети ждут своей очереди в садик больше года, получают ежемесячные компенсации - 9500 рублей. В 2022 году 6 287 семей получали выплату на 6 753 детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году в регионе построено 9 детских садов на 1410 мест, в том числе в Мурино – 2 сада на 100 и 180 мест.

В 2021 году построено 11 детских садов на 1825 мест, в том числе в Мурино 3 детских сада по 100 мест.

В 2022 году еще 9детсадов на 1450 мест, в том числе в Мурино 2 по 100 мест.

В 2023 году только во Всеволожском районе планируется построить 8 детских садов на 1390 мест, в том числе 2 садика - в Мурино.