Петербуржцы сэкономили два млрд рублей при помощи пересадочного тарифа

За год транспортной реформы в Петербурге появилось 90 новых маршрутов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга сэкономили два миллиарда рублей при помощи пересадочного тарифа «60 минут». Об этом рассказал «Организатор перевозок», подводя итоги транспортной реформы. Пересадочный тариф появился также год назад и действовал на наземном общественном транспорте города.

- За минувшие 12 месяцев по этому тарифу было совершено свыше 61 миллиона поездок. С учетом того, что стоимость второй поездки составляет всего 10 рублей, а третья и последующие пересадки в течение часа – бесплатны, совокупный объем сэкономленных пассажирами средств составил порядка 2 миллиардов рублей, - отчитался «Организатор перевозок».

Напомним, первый этап транспортной реформы стартовал 1 апреля 2022 года, второй – 1 июня, завершающий третий этап – 15 июля. За это время в городе поменяли старые маршрутки на комфортные и современные автобусы, отказались от наличного расчета и кондукторов. С тех пор льготы начали действовать на весь наземный транспорт Петербурга. Модернизировали маршруты, добавили 90 новых.

- Общая протяженность маршрутной сети увеличилась на 800 километров, а в ее состав вошло свыше 450 новых остановочных пунктов, - отметили в Смольном.

Новые маршруты ходят по установленному графику, каждый автобус отображается на электронных сервисах, за которым легко проследить.