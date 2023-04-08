«Раньше у нас было все идеально»: Александр Кержаков пожаловался на бывшую жену, которая не дает общаться с сыном

В сентябре Александр Кержаков вместе с новой женой переехал в Дубай. Фото: РПЛ

Бывший футболист «Зенита» сообщил, что ему не позволяют видеться с младшим сыном Артемием. Ребенок, который родился от брака с Миланой Тюльпановой, живет сейчас с матерью. И если раньше бывшая супруга давала контактировать с ребенком по телефону, то сейчас это сошло на нет.

- Я очень счастлив, но у меня есть же еще родные дети. С дочкой я общаюсь намного чаще, чем со своим младшим сыном (Артемий, сын от Миланы Тюльпановой – прим.ред.). Это единственное, что меня беспокоит. Волнами все происходит. Недавно мне пркратили давать с ним общаться. Хотя недавно было шикарное общение, каждый день мы созванивались. Они с Игорем играли в войнушку, в прятки. У нас было все идеально. А в остальном по-семейному я счастлив, - разоткровенничался Кержаков в интервью у Нобеля Арустамяна на его YouTube- канале.

Ранее в этом же интервью Кержаков признался, что покинул Россию вместе с женой и еще одним сыном. Они уехали в Дубай в сентябре сразу после объявленной мобилизации. Футболист объясняет свой поступок тем, что ему и супруге было морально тяжело.

Напомним, сейчас бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков находится в четвертом браке. Первые три закончились для него скандалом. У второй жены звезда футбола даже отобрал сына, который и живет с ним.

Недавно его последняя бывшая жена Милана Тюльпанова и мать младшего сына Артемия пожаловалось на крошечные алименты. По словам экс-супруги футболиста, на ребенка ей перечисляют по 10 тысяч рублей в месяц.

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