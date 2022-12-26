«Можно надеяться только на чудо»: главный синоптик подтвердил прогноз о дожде на Новый год в Петербурге

Здравствуй, слякоть! Петербуржцам снова обещают дождь на Новый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увы, но похоже этот Новый год петербуржцы вновь будут встречать с зонтиками в резиновых сапогах. На Северо-Запад России неумолимо надвигается ряд циклонов, которые принесут с собой теплые воздушные массы. Температура поднимется до плюсовых отметок, пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. И такая погода задержится до наступления января. Помочь может лишь новогоднее чудо.

- Хотя до Нового года еще шесть дней, но уже становится понятным, что наш регион попадает под влияние циклонов, и, к сожалению, в теплой их части, поэтому можно надеяться только на чудо. Вдруг какой-то барический гребень проскочит, и дождя в Новый год не будет...- написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

А пока предварительный прогноз на новогоднюю ночь таков: от -2 до +2 градусов. И если с осадками то с мокрым снегом и дождем. Это подтверждают и в Гидрометцентре России.

Еще в понедельник в городе морозно, но уже к вечеру вторника начнется постепенное повышение температуры, которая к среде выйдет в плюс. Усилится ветер, пойдет мокрый снег. И такая «красота» задержится до выходных включительно.