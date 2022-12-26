Изучаем Россию: Туроператор «Первые Линии» предлагает путешествия в самые красивые места страны

- Хорошее настроение гарантировано! Фото: Алексей ФОКИН.

Первая радость, которую принесет 2023 год, - выходные по 8 января! Свободная неделя - отличный повод отправиться в автобусное путешествие по северо-западу России. Туроператор «Первые Линии» предлагает сразу три варианта поездок по самым удивительным местам нашей страны.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Классический маршрут позволит увидеть древнейшие города России. Кроме наслаждения архитектурой, в туре вас ждут дегустации, Музей моды Снегурочки и другие приятные сюрпризы.

Отправиться по Золотому кольцу можно 2 января в формате краткой поездки (3 дня и 4 ночи за 18 900 рублей с человека) или большого путешествия (6 дней и 5 ночей за 33 490 рублей с человека).

КАЛИНИНГРАД

Это поистине удивительное место, в котором районы советской постройки соседствуют с типично бюргерскими кварталами и кирхами. Самый западный город страны привлекает тысячи туристов, но и в его окрестностях есть места, обязательные к посещению.

Тур «Очарование Калининграда» (4 дня и 3 ночи) начнется 3 января и обойдется в 19 900 рублей с человека.

ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, КАЛУГА

Маршрут из Петербурга в Тулу разработан так, что путешественники точно не заскучают: начинаем экскурсию с усадьбы Василево под Торжком, добираемся до Москвы и оттуда едем в Тулу, Калугу, Козельск, Серпухов, Тарусу и Оптину пустынь.

Тур «Поэзия русских усадеб» (5 дней и 4 ночи) стартует 4 января и стоит 26 590 рублей с человека.