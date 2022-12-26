Астрологи составили карьерный гороскоп для петербуржцев на 2023 год: Девам советуют заняться образованием, а Рыбам создавать новые проекты

Карьерный гороскоп на 2023 год Фото: Артем КИЛЬКИН

2023 год - это год Черного Водяного Кролика, который символизирует постоянное развитие. В первую очередь он отвечает за карьерный рост, поэтому в этом году самое время определить правильную стратегию, выбрать, в каком именно направлении хочется развиваться, а может и вовсе поменять профессию и получать новые знания. Благодаря влиянию Кролика возрастет стремление к личностному росту. Если вы давно хотели повысить квалификацию и пройти переобучение — в новом году удача будет на вашей стороне. Эксперты сервиса "Авито Работа" специально для "Комсомольской правды в Петербурге" рассказали, на что знакам зодиака стоит обращать внимание, чтобы стать успешными в 2023 году.

Черный Водяной Кролик - символ развития и карьерного роста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Овен (21.03 - 19.04)

Овны по природе амбициозны и отличаются целеустремленностью. Многим представителям этого знака захочется получить повышение и большую отдачу от работы. Очень хороший рост зарплаты в Петербурге наблюдаются в сферах консультирования, автомобильного бизнеса и административной работы. Возможно, в 2023 году Овнам стоит присмотреться именно к ним.

Телец (20.04 — 20.05)

Тельцы ответственны и трудолюбивы. Они привыкли действовать крайне осторожно и обдуманно — спонтанность и импровизация не их стихия. Под влиянием Кролика у Тельцов возрастет мотивация к работе и быстрому достижению целей. Однако эксперты рекомендуют не забывать про баланс между работой и жизнью и больше времени уделять любимым занятиям и близким людям. При таком подходе добиться успеха получится намного быстрее.

Близнецы (21.05 — 20.06)

Близнецы почувствуют потребность во внутренних изменениях. В год Кролика представителям этого знака просто необходимо быть активными и больше внимания уделять красоте и здоровью. Возможно, и работу лучше всего искать в фитнес-клубе или салоне красоты, чтобы совмещать личное развитие с финансовым. Тем более, что в Петербурге количество вакансий в области увеличилось на 12 процентов за последний год.

Рак (21.06 — 22.07)

Есть вероятность, что в погоне за долгожданным повышением Раков будут ждать переживания по мелочам. Но Раки не одиноки в подобных переживаниях. Так, чаще всего работники боятся не справиться с поставленными задачами, забыть о чем-то важном и потерять деловые документы. Поэтому, Ракам рекомендуется чаще отдыхать и не бояться мелких ошибок — иногда в них кроются новые точки роста.

Лев (23.07 — 22.08)

Львы — достигаторы и карьеристы, для них нет ничего невозможного. Однако чтобы задобрить Черного Водяного Кролика, эксперты советуют оставить гонку за материальными благами на втором плане и полностью сосредоточиться на внутреннем росте. Для этого можно записаться на курсы йоги или медитации. Именно тогда финансовые потоки будут расти пропорционально внутренней наполненности Льва.

Дева (23.08 — 22.09)

Для разборчивых и аккуратных Дев 2023 год станет благоприятным для получения новых профессиональных навыков, самообразования и личностного роста. Согласно исследованиям, почти треть людей получают дополнительное образование на специализированных онлайн-платформах, ровно столько же — занимаясь самостоятельно. Поэтому Девам стоит подобрать наиболее комфортный для них вариант и с начала нового года бросить все силы на образование и развитие.

Весы (23.09 — 22.10)

Весам 2023 год сулит расширение круга общения. Возможно, на работе появится больше коллег или новых клиентов, с которыми понадобится активнее взаимодействовать. Эксперты советуют быть аккуратными в словах, проявлять терпение и чаще прислушиваться к мнению окружающих. Тогда полезные и приятные знакомства станут для вас значительным подспорьем в процессе покорения карьерной лестницы.

Скорпион (23.10 — 21.11)

Независимым по природе Скорпионам эксперты рекомендуют сосредоточиться на своих желаниях и начать реализовывать планы, не откладывая их в долгий ящик. Год будет особенно успешным для смены профессии и поиска нового места работы. Обычно этому амбициозному знаку зодиака подходит работа с инвестициями и консультирование. Тем более, что в Петербурге спрос на таких специалистов сильно вырос.

Стрелец (22.11 — 21.12)

Стрелец постоянно стремится к расширению границ своих возможностей. Год Кролика для этого знака окажется глубоко трансформационным во всех смыслах. Основной фокус сместится на работу, профессиональные навыки и долгосрочные цели. В 2023 году есть все шансы выйти на совершенно новый уровень дохода, если грамотно выстроить стратегию и шаг за шагом идти по направлению к цели.

Козерог (22.12 — 19.01)

Для Козерогов придет пора действовать решительно. В 2022-м они нащупали свою зону комфорта и поняли, как хотят в дальнейшем выстраивать рабочие отношения. В 2023-м настало время повышать квалификацию и покорять новые вершины. За последние полгода каждый второй сотрудник получил допобразование, чтобы приобрести новые компетенции. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют Козерогам уделить время обучению и прокачке навыков.

Водолей (20.01 — 18.02)

Водолей не любит долго сидеть на одном месте. Он принадлежит стихии воздуха, поэтому ему нужно всегда находиться в движении. По этой же причине Водолеи очень любят бросать себе вызовы и ломать голову над решением непростых задач. Особенного успеха в наступающем году представители этого знака могут добиться в сферах образования и продаж.

Рыбы (19.02 — 20.03)

Рыб ждет плодотворный и насыщенный рабочий год. Основная задача в год Кролика — научиться расставлять приоритеты и не откладывать дела на завтра. Многим выпадет заветный шанс ярко проявить себя с профессиональной точки зрения, поэтому эксперты рекомендуют проявлять больше инициативы и не бояться брать на себя новые интересные проекты.