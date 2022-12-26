В Петербурге умер легенда "Зенита" Сергей Дмитриев. Фото: ФК "Зенит"

Трагическая для всех поклонников спорта новость пришла из города на Неве. В Петербурге в возрасте 58 скоропостижно умер Сергей Дмитриев, легендарный нападающий «Зенита», чемпион СССР-1984. 26 декабря о смерти экс-футболиста сообщила пресс-службе петербургского клуба.

- Легендарный нападающий сине-бело-голубых ушел из жизни 26 декабря. «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Сергея Дмитриева, - говорится в некрологе.

Справка «КП»:

Сергей Дмитриев родился в Ленинграде в 1964 году. В основном составе «Зенита» дебютировал в 18 лет. Через два года завоевал вместе с командой золотые медали первенства СССР по футболу. За «Зенит» Дмитриев играл в общей сложности восемь лет став также обладателем Кубок сезона СССР (аналог Суперкубка России).

Кроме «Зенита» Сергей Дмитриев играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии, неоднократно вызывался в сборную страны. В отечественном первенстве выступал за московские клубы «Динамо», ЦСКА и «Спартак», а также за ФК «Тюмень», «Светогорец» из Ленобласти и смоленский «Кристалл».

Экс-нападающему «Зенита» было 58 лет. Причины смерти Сергея Дмитриева не уточняются. Время и место прощания со спортсменом станут известны позднее.

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