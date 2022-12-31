Как изменилась жизнь Петербурга в 2022 году: Транспортная и мусорная реформы, страх реновации и герои Олимпиады

Движение по Биржевому мосту возобновили в начале декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОРОГИ

ПАРКОВКИ

Если в начале года зона платной парковки охватывала 99 улиц, то к концу уже 364, а общее число машино-мест достигло 28 тысяч. Стоянки в центре открывали в три этапа: с июля, сентября и ноября. В следующем году платные парковки заполнят не только Центральный и Адмиралтейский, но и Петроградский и Василеостровский районы. Расценки обещают не менять, но на самых загруженных улицах думают ввести тарифное регулирование.

Общее число машино-мест в зонах платных парковок в Петербурге достигло 28 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БИРЖЕВОЙ

Переправа, которую не чинили с 1960-го, ушла на ремонт в октябре 2021 года. Движение автомобилей и пешеходов по ней возобновили в начале декабря. Теперь мост разводится в три раза быстрее (всего три минуты), тротуар на тридцать сантиметров шире, а ближайший капремонт переправе понадобится через век. Работать с подъемными механизмами, временными опорами и перилами продолжат до следующего сезона навигации.

МОСТ ДЛЯ ШМСД

Широтную магистраль решили не зарывать в землю, а пустить по новому мосту над Невой. Он будет разводным. На экспертизу проект направят в начале следующего года. Первый этап вместе с Витебской развязкой должны открыть в 2024-м, а всю трассу хотят сделать к 2030-му.

ТРАНСПОРТ

АВТОБУСЫ

Транспортная реформа круто изменила жизнь петербуржцев 1 апреля, когда стартовал первый этап отказа от маршруток. На дороги вышло 896 новых автобусов, а в салонах перестали принимать наличку. Попутно изменились и маршруты. Второй и третий этапы транспортной трилогии прошли 1 июня и 15 июля соответственно. В результате в городе не осталось коммерческих маршрутов, а во всем без исключения наземной общественном транспорте стали принимать проездные карточки.

МЕТРО

Закрытие года - ремонт «Чернышевской». Она ушла на реконструкцию 25 октября и откроется только в мае. До этих пор пассажирам придется пользоваться наземкой. А вот второй вестибюль «Московской», наоборот, вновь заработала для горожан после замены эскалаторов.

Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся почти после годичного ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приобретение года - поезда «Балтиец». Первые два навороченных красавца уже встречаются на красной линии метро. За три года должны купить еще тридцать пять. В салонах хотят установить USB-розетки.

Приобретение года - поезда «Балтиец». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТРАМВАИ

Власти дали старт строительству трамвайной линии, которая свяжет станцию метро «Купчино» с Шушарами и Славянкой. Линия растянется на 21 километр и заработает в 2024 году. Для нее закупят 22 современных трамвая.

ГЕЛЕНДЖИК

В Петербурге креативно вышли из ситуации с закрытием авиасообщения на курортами страны и запустили до Краснодарского края автобусы. Еженедельные рейсы от набережной Обводного канала до Черного моря стали отправлять с конца августа. Время в пути - 38 часов. По планам рейсы для терпеливых и бережливых будут работать и летом 2023 года.

В Геленджик из Петербурга можно будет, скорее всего, уехать на автобусе и в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭКОНОМИКА

После начала спецоперации 24 февраля на Россию посыпались новые санкции, и Петербург почувствовал эффект от них одним из первых. Иностранные бренды, работающие в мегаполисе, заявили, что покидают страну, а предприятия с участием зарубежного капитала затрубили о приостановке и простое.

Перед обменниками валют стали выстраиваться очереди из петербуржцев. С полок смели дорогую бытовую технику и электронику. Возникли кратковременные перебои с логистикой. Вспыхнул даже ажиотаж на лекарства - народ переживал и приобретал впрок.

В этом году мы остались без IKEA. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, вскоре магазины вновь открылись под новыми вывесками, а предприятия постепенно стали возвращаться к жизни. Так, завод ИКЕА в Тихвине активно ищет покупателей, а предприятие «Ниссан» уже стало государственной собственностью: новый владелец - Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. По слухам на заводе планируют выпускать аналоги «кашкая» и «жука» с сердцем «Лады».

А вот с Финляндией все не складывается. Открытия границ и привычных поездок на шопинг в городе на Неве ждали с весны 2020 года, с начала пандемии, но стоило Суоми открыться для российских туристов 1 июля, как уже 30 сентября границы закрылись вновь.

Мировая ситуация сказалась и на рынке петербургской недвижимости. Весной упали ценники на аренду жилья, зато покупные «квадраты» стали дорожать. Сейчас риелторы заманивают покупателей акциями и скидками, правда, сбивать цены не спешат.

ЖКХ

МУСОР

Еще одна реформа года - мусорная. Ее основной и бесповоротный этап - передача всех полномочий «Невскому экологическому оператору» - пришелся на 1 января. Однако в новых реалиях все звенья мусорной цепочки сориентировались не сразу, из-за чего в новогодние праздники на контейнерных площадках возник коллапс. Впрочем, с хламом быстро разобрались, а взаимодействие наладили. Остается только ввести в строй все задуманные предприятия по переработке.

РЕНОВАЦИЯ

Летом жителей хрущевок перепугал проект закона о комплексном развитии территорий - реновации, но в большем, нежели раньше, масштабе. Когда горожане запереживали, что дома примутся сносить кварталами, власти пересмотрели инициативу, признали ее сырой и отправили на доработку. Новый срок реновации - 2024 год.

Новый срок реновации - 2024 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛАТЕЖКА

С 1 января 2023 года Петербург начнет постепенный переход на единую квитанцию. Она будет включать все, кроме газа (с поставщиками газа пока договариваются). К апрелю рассылка единого квитка охватит один из районов города целиком - какой, пока неизвестно, а уже к концу 2023-го новые платежки станут получать 1,4 миллиона абонентов Петербурга. Исключение составят дома со своими расчетными центрами и ТСЖ.

ПАНДЕМИЯ

Начало года прошло под знаком омикрона. Новый, более заразный, но легче переносимый штамм вызвал очередную волну пандемии и заставил ввести QR-коды. Квадратики, свидетельствующие о прививке от коронавируса, заставляли показывать при входе в магазины и заведения общепита с 2 января. К 4 марта QR-режим сняли.

Кажется, что такую картину мы наблюдали еще в другой жизни. Но, нет. Это 2022 год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КУЛЬТУРА, НАУКА, ПАМЯТЬ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Судебный процесс года - признание блокады Ленинграда геноцидом. Санкт-Петербургский городской суд вынес такое решение в конце октября. По раскрытым данным, в блокадном городе погибло минимум 1,093 миллиона человек, а ущерб в пересчете на современный курс составил 35,3 триллиона рублей.

Панорама «Пропавшие в кинохронике». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В память о войне на «Ленфильме» открылась самая большая в стране трехмерная панорама «Пропавшие в кинохронике». Сцены из будней Великой Отечественной войны заняли пятый павильон студии ко Дню Победы. Панорама останется здесь минимум на три года.

ОТКРЫТИЯ

Наверное, главное открытие года произошло в феврале на Сенатской площади: леса снял Медный всадник, который реставрировали к 350-летия Петра Великого. Работы заняли почти четыре месяца.

Преобразился и Дом книги. Главный книжный освежили за 200 миллионов рублей и открыли в ноябре. До этого он был недоступен для покупателей с марта, причем закрытию предшествовала судебная тяжба. Теперь Дом книги находится в собственности города.

Главный книжный освежили за 200 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одно крупное культурное событие - крупнейшая за 60 лет выставка картин Врубеля. Полотна выставили в Русском музее - к корпусу Бенуа выстроились огромные очереди.

Полотна выставили в Русском музее. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Тем временем в Путиловском карьере открылся первый в стране палеопарк: у карьера открыли небольшой музей, а в самой породе посетители, вооружившись инструментами, могут найти древних трилобитов.

В Путиловском карьере открылся палеопарк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАЗРАБОТКИ

Повод для гордости на ниве судостроения - спуск на воду ледокола «Якутия» из серии самых мощных атомоходов в мире. К спуску, который состоялся в ноябре, судно готовили два с половиной года. Достройка на воде займет еще пару лет, и потом ледокол отправится покорять Северный морской путь, пробивая лед толщиной три метра.

Ледокол «Якутия». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот первая советская подлодка К-3 «Ленинский комсомол» совершила путешествие по суше. Субмарину весом две с половиной тысячи тонн провезли через весь Петербург, чтобы доставить в Кронштадт. Там К-3 украсит будущий музей военно-морской славы.

Первая советская подлодка К-3 «Ленинский комсомол». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока одни разрабатывали суда и проводили сложные инженерные операции, выпускник одиннадцатого класса Максим Лукашев изобрел идеальный пельмень - нежный, вкусный и идеально заполняющий пространство рта. Околонаучному открытию предшествовали дегустации с подопытной группой в виде одноклассников и долгие кулинарные изыскания. Пельмень получился настолько идеальным, что парня наградили медалью главного метрологического института страны - ВНИИ имени Менделеева.

СПОРТ

ОЛИМПИАДА

На Олимпийские игры в Пекин, которые проходили с 4 по 20 февраля, отправился десант из трех десятков петербуржцев. Среди спортсменов, связанных с городом на Неве, отличились биатлонист Максим Цветков (бронза), фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (бронза в парном катании и чемпионство в командном зачете), хоккеисты Никита Гусев и Александр Самонов (серебро).

На Играх в Пекине с 4 по 20 февраля выступали 30 спортсменов из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

ФУТБОЛ

«Зенит» опять всех порвал: сине-бело-голубые стали чемпионами страны четвертый раз подряд и восьмой раз за свою историю.

Это мы про мужской. А женский «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу впервые с основания клуба три года назад.