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Общество30 декабря 2022 22:00

Как изменилась жизнь Петербурга в 2022 году: Транспортная и мусорная реформы, страх реновации и герои Олимпиады

В преддверии 2023-го подводим итоги
Галина ЛЕСУНОВА
Движение по Биржевому мосту возобновили в начале декабря.

Движение по Биржевому мосту возобновили в начале декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОРОГИ

ПАРКОВКИ

Если в начале года зона платной парковки охватывала 99 улиц, то к концу уже 364, а общее число машино-мест достигло 28 тысяч. Стоянки в центре открывали в три этапа: с июля, сентября и ноября. В следующем году платные парковки заполнят не только Центральный и Адмиралтейский, но и Петроградский и Василеостровский районы. Расценки обещают не менять, но на самых загруженных улицах думают ввести тарифное регулирование.

Общее число машино-мест в зонах платных парковок в Петербурге достигло 28 тысяч.

Общее число машино-мест в зонах платных парковок в Петербурге достигло 28 тысяч.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БИРЖЕВОЙ

Переправа, которую не чинили с 1960-го, ушла на ремонт в октябре 2021 года. Движение автомобилей и пешеходов по ней возобновили в начале декабря. Теперь мост разводится в три раза быстрее (всего три минуты), тротуар на тридцать сантиметров шире, а ближайший капремонт переправе понадобится через век. Работать с подъемными механизмами, временными опорами и перилами продолжат до следующего сезона навигации.

МОСТ ДЛЯ ШМСД

Широтную магистраль решили не зарывать в землю, а пустить по новому мосту над Невой. Он будет разводным. На экспертизу проект направят в начале следующего года. Первый этап вместе с Витебской развязкой должны открыть в 2024-м, а всю трассу хотят сделать к 2030-му.

ТРАНСПОРТ

АВТОБУСЫ

Транспортная реформа круто изменила жизнь петербуржцев 1 апреля, когда стартовал первый этап отказа от маршруток. На дороги вышло 896 новых автобусов, а в салонах перестали принимать наличку. Попутно изменились и маршруты. Второй и третий этапы транспортной трилогии прошли 1 июня и 15 июля соответственно. В результате в городе не осталось коммерческих маршрутов, а во всем без исключения наземной общественном транспорте стали принимать проездные карточки.

МЕТРО

Закрытие года - ремонт «Чернышевской». Она ушла на реконструкцию 25 октября и откроется только в мае. До этих пор пассажирам придется пользоваться наземкой. А вот второй вестибюль «Московской», наоборот, вновь заработала для горожан после замены эскалаторов.

Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся почти после годичного ремонта.

Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся почти после годичного ремонта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приобретение года - поезда «Балтиец». Первые два навороченных красавца уже встречаются на красной линии метро. За три года должны купить еще тридцать пять. В салонах хотят установить USB-розетки.

Приобретение года - поезда «Балтиец».

Приобретение года - поезда «Балтиец».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТРАМВАИ

Власти дали старт строительству трамвайной линии, которая свяжет станцию метро «Купчино» с Шушарами и Славянкой. Линия растянется на 21 километр и заработает в 2024 году. Для нее закупят 22 современных трамвая.

ГЕЛЕНДЖИК

В Петербурге креативно вышли из ситуации с закрытием авиасообщения на курортами страны и запустили до Краснодарского края автобусы. Еженедельные рейсы от набережной Обводного канала до Черного моря стали отправлять с конца августа. Время в пути - 38 часов. По планам рейсы для терпеливых и бережливых будут работать и летом 2023 года.

В Геленджик из Петербурга можно будет, скорее всего, уехать на автобусе и в 2023 году.

В Геленджик из Петербурга можно будет, скорее всего, уехать на автобусе и в 2023 году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭКОНОМИКА

После начала спецоперации 24 февраля на Россию посыпались новые санкции, и Петербург почувствовал эффект от них одним из первых. Иностранные бренды, работающие в мегаполисе, заявили, что покидают страну, а предприятия с участием зарубежного капитала затрубили о приостановке и простое.

Перед обменниками валют стали выстраиваться очереди из петербуржцев. С полок смели дорогую бытовую технику и электронику. Возникли кратковременные перебои с логистикой. Вспыхнул даже ажиотаж на лекарства - народ переживал и приобретал впрок.

В этом году мы остались без IKEA.

В этом году мы остались без IKEA.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, вскоре магазины вновь открылись под новыми вывесками, а предприятия постепенно стали возвращаться к жизни. Так, завод ИКЕА в Тихвине активно ищет покупателей, а предприятие «Ниссан» уже стало государственной собственностью: новый владелец - Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. По слухам на заводе планируют выпускать аналоги «кашкая» и «жука» с сердцем «Лады».

А вот с Финляндией все не складывается. Открытия границ и привычных поездок на шопинг в городе на Неве ждали с весны 2020 года, с начала пандемии, но стоило Суоми открыться для российских туристов 1 июля, как уже 30 сентября границы закрылись вновь.

Мировая ситуация сказалась и на рынке петербургской недвижимости. Весной упали ценники на аренду жилья, зато покупные «квадраты» стали дорожать. Сейчас риелторы заманивают покупателей акциями и скидками, правда, сбивать цены не спешат.

ЖКХ

МУСОР

Еще одна реформа года - мусорная. Ее основной и бесповоротный этап - передача всех полномочий «Невскому экологическому оператору» - пришелся на 1 января. Однако в новых реалиях все звенья мусорной цепочки сориентировались не сразу, из-за чего в новогодние праздники на контейнерных площадках возник коллапс. Впрочем, с хламом быстро разобрались, а взаимодействие наладили. Остается только ввести в строй все задуманные предприятия по переработке.

РЕНОВАЦИЯ

Летом жителей хрущевок перепугал проект закона о комплексном развитии территорий - реновации, но в большем, нежели раньше, масштабе. Когда горожане запереживали, что дома примутся сносить кварталами, власти пересмотрели инициативу, признали ее сырой и отправили на доработку. Новый срок реновации - 2024 год.

Новый срок реновации - 2024 год.

Новый срок реновации - 2024 год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛАТЕЖКА

С 1 января 2023 года Петербург начнет постепенный переход на единую квитанцию. Она будет включать все, кроме газа (с поставщиками газа пока договариваются). К апрелю рассылка единого квитка охватит один из районов города целиком - какой, пока неизвестно, а уже к концу 2023-го новые платежки станут получать 1,4 миллиона абонентов Петербурга. Исключение составят дома со своими расчетными центрами и ТСЖ.

ПАНДЕМИЯ

Начало года прошло под знаком омикрона. Новый, более заразный, но легче переносимый штамм вызвал очередную волну пандемии и заставил ввести QR-коды. Квадратики, свидетельствующие о прививке от коронавируса, заставляли показывать при входе в магазины и заведения общепита с 2 января. К 4 марта QR-режим сняли.

Кажется, что такую картину мы наблюдали еще в другой жизни. Но, нет. Это 2022 год.

Кажется, что такую картину мы наблюдали еще в другой жизни. Но, нет. Это 2022 год.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КУЛЬТУРА, НАУКА, ПАМЯТЬ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Судебный процесс года - признание блокады Ленинграда геноцидом. Санкт-Петербургский городской суд вынес такое решение в конце октября. По раскрытым данным, в блокадном городе погибло минимум 1,093 миллиона человек, а ущерб в пересчете на современный курс составил 35,3 триллиона рублей.

Панорама «Пропавшие в кинохронике».

Панорама «Пропавшие в кинохронике».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В память о войне на «Ленфильме» открылась самая большая в стране трехмерная панорама «Пропавшие в кинохронике». Сцены из будней Великой Отечественной войны заняли пятый павильон студии ко Дню Победы. Панорама останется здесь минимум на три года.

ОТКРЫТИЯ

Наверное, главное открытие года произошло в феврале на Сенатской площади: леса снял Медный всадник, который реставрировали к 350-летия Петра Великого. Работы заняли почти четыре месяца.

Преобразился и Дом книги. Главный книжный освежили за 200 миллионов рублей и открыли в ноябре. До этого он был недоступен для покупателей с марта, причем закрытию предшествовала судебная тяжба. Теперь Дом книги находится в собственности города.

Главный книжный освежили за 200 миллионов рублей.

Главный книжный освежили за 200 миллионов рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одно крупное культурное событие - крупнейшая за 60 лет выставка картин Врубеля. Полотна выставили в Русском музее - к корпусу Бенуа выстроились огромные очереди.

Полотна выставили в Русском музее.

Полотна выставили в Русском музее.

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Тем временем в Путиловском карьере открылся первый в стране палеопарк: у карьера открыли небольшой музей, а в самой породе посетители, вооружившись инструментами, могут найти древних трилобитов.

В Путиловском карьере открылся палеопарк.

В Путиловском карьере открылся палеопарк.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАЗРАБОТКИ

Повод для гордости на ниве судостроения - спуск на воду ледокола «Якутия» из серии самых мощных атомоходов в мире. К спуску, который состоялся в ноябре, судно готовили два с половиной года. Достройка на воде займет еще пару лет, и потом ледокол отправится покорять Северный морской путь, пробивая лед толщиной три метра.

Ледокол «Якутия».

Ледокол «Якутия».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот первая советская подлодка К-3 «Ленинский комсомол» совершила путешествие по суше. Субмарину весом две с половиной тысячи тонн провезли через весь Петербург, чтобы доставить в Кронштадт. Там К-3 украсит будущий музей военно-морской славы.

Первая советская подлодка К-3 «Ленинский комсомол».

Первая советская подлодка К-3 «Ленинский комсомол».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока одни разрабатывали суда и проводили сложные инженерные операции, выпускник одиннадцатого класса Максим Лукашев изобрел идеальный пельмень - нежный, вкусный и идеально заполняющий пространство рта. Околонаучному открытию предшествовали дегустации с подопытной группой в виде одноклассников и долгие кулинарные изыскания. Пельмень получился настолько идеальным, что парня наградили медалью главного метрологического института страны - ВНИИ имени Менделеева.

СПОРТ

ОЛИМПИАДА

На Олимпийские игры в Пекин, которые проходили с 4 по 20 февраля, отправился десант из трех десятков петербуржцев. Среди спортсменов, связанных с городом на Неве, отличились биатлонист Максим Цветков (бронза), фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (бронза в парном катании и чемпионство в командном зачете), хоккеисты Никита Гусев и Александр Самонов (серебро).

На Играх в Пекине с 4 по 20 февраля выступали 30 спортсменов из Петербурга.

На Играх в Пекине с 4 по 20 февраля выступали 30 спортсменов из Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ФУТБОЛ

«Зенит» опять всех порвал: сине-бело-голубые стали чемпионами страны четвертый раз подряд и восьмой раз за свою историю.

Это мы про мужской. А женский «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу впервые с основания клуба три года назад.

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