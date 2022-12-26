Погода в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге: Около нуля и возможен дождь

Какой будет погода в новогоднюю ночь с с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге снова обещает быть теплой, как и в прошлом году. Пока что синоптики все еще спорят, какими станут первые часы 2023 года в Северной столице. Но в целом сходятся в одном, что морозов ждать не стоит, а дожди очень даже могут быть. Рассказываем, какой будет погода в новогоднюю ночь с с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге.

- В Петербурге погода в праздничную ночь ожидается мягкая. Примерно от минус 2 до плюс 2 градусов, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Еще один синоптик Александр Шувалов сказал, что столбики термометров застынут вблизи нулевой отметки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в середину последней недели 2022 года в Северную столицу снова придет оттепель, которая продлится и до 2023 года. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет.

- Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет, - добавил Колесов.