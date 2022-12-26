Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Цифровизация малого бизнеса»

Фото предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб победил в номинации «Цифровизация малого бизнеса» Национальной банковской премии – 2022, которую ежегодно проводят Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

Победителем стал проект «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах где отсутствуют отделения банка. В октябре 2022 года проект был запущен в пилотном варианте в трёх локациях, а в течение 2023 года Уралсиб планирует его тиражировать по всей России.

«За первые два месяца проекта привлечено в банк более 200 клиентов, это хорошие цифры! И мы рады, что помимо бизнес-составляющей проекта, получена высокая оценка его технологичности, которая стала результатом работы команд специалистов из разных подразделений в банке», – отметил руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка Уралсиб Александр Фатеев.

«Успех любого проекта – это всегда заслуга команды. Наравне с экспертами Малого бизнеса и специалистами кросс-функциональных команд банка, необходимо отметить вклад наших технологических партнеров – компании iSimpleLab на решениях которой и было построено дистанционное обслуживание в проекте «Новые города», – рассказал руководитель Департамента «Цифровой банкинг» Банка Уралсиб Сергей Гаврилин.

Ежегодная премия присуждается субъектам финансового рынка: международными коммерческим банкам и банкам России, страховым, инвестиционным, брокерским, IT и IB компаниям за различные достижения в финансовой сфере. В 2022 году были определены лучшие компании финансового и IT-сектора в 21 номинации.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).