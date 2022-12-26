Семь комнат, десять туалетов и парковка для Rolls-Royce: в Петербурге продают квартиру за миллиард рублей

Квартиру с красивым видом с террасы продают за миллиард рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге сменился лидер в номинации «самая дорогая квартира города». Теперь это не мини-Эрмитаж с кроватью французской королевы, а модернистские апартаменты. Многокомнатный пентхаус с площадью почти в тысячу квадратных метров, продают всего за миллиард рублей.

- Пентхаус в клубном доме. Самая большая в Петербурге двухуровневая терраса. Максимум возможностей для ваших желаний и самых смелых архитектурно-планировочных решений, - говорится в описании лота на сайте объявлений о продаже недвижимости.

Покупателю еще придется потратиться на отделку. Фото: spb.cian.ru

Обладателям кругленькой суммы предлагается 963 квадратных метра элитной площади., из которых, правда, жилые только 342 «квадрата». Остальное - та самая терраса. Всего в квартире есть семь комнат, десять санузлов и кухня в 165 квадратных метров.

А также персональный лифт, который соединяет двухэтажный пентхаус с личным местом в паркинге, где можно оставлять свой Rolls-Royce.

Правда, новому владельцу еще придется потратиться на ремонт, ведь квартира продается в состоянии «под чистовую отделку».

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