«Лахта Центр» слушает: самый высокий небоскреб Европы обеспечили качественной связью и интернетом

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Самый северный небоскреб Европы «Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности. Поэтому и при обеспечении его связью и высокоскоростным интернетом использовались актуальные разработки, учитывающие специфику здания.

«С учетом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

КОНКРЕТНО

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.