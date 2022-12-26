Красить в светлые цвета, не ставить у школ, детсадов и детских площадок: в Петербурге согласовали правила установки вышек сотовой связи

Смольный договорился с операторами о правилах установки вышек связи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга договорились с ведущими операторами сотовой связи о правилах установки вышек той самой сотовой связи. Ранее по этому вопросу была организована рабочая группа с участием депутатов Заксобрания. Именно они начали получать жалобы от жителей города, которых беспокоит возможное вредное излучение. Наиболее радикальные требовали напрочь запретить ставить вышки. Сейчас найден первый компромиссный вариант.

- Подписан Меморандум о взаимопонимании в области развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Участники соглашения: Комитет по информатизации и связи, иные органы власти, «Ростелеком» и операторы связи, - сообщает пресс-служба Смольного.

В документе указано, что антенно-мачтовые сооружения, как правильно именуются вышки, а также прочее оборудование, должно располагаться не ближе 20 метров от территории школ, детсадов, детских площадок.

Кроме того, вышки нельзя ставить в радиусе 50 метров от других вышек, в том числе уже существующих. Антенны, мачты и другое оборудование будут красить в светлые тона, чтобы оно не выделялось на фоне пастельных петербургских фасадов.

Кроме того, операторам рекомендовано наносить на вышки маркировку с QR-кодом. Просканировав его, можно попасть на сайт с информацией о владельце сооружения, результатах проверок со стороны контролирующих органов, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и так далее.

Члены комиссии от Законодательного собрания заявили, что в будущем году продолжат работу по «защите граждан от повышенного электромагнитного излучения».

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