Победители Международной олимпиады по устойчивому развитию получили признание и призы

Фото: ФосАгро.

Завершилась Международная экологическая олимпиада «Фундаментальные науки в интересах устойчивого развития». Она стала флагманским мероприятием Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, провозглашённого Генассамблеей ООН. Победителей олимпиады наградили Группа «ФосАгро» и Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ).

В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ

В олимпиаде приняли участие более 200 молодых учёных из 6 стран СНГ. Сначала участники написали научное эссе, после чего победители первого этапа разделились на 20 команд. Каждой из них был предложен для решения один из 4 кейсов, разработанных специалистами ФосАгро.

Екатерина Казимирская из Белорусского государственного технологического университета и Маргарита Скрицкая из Тюменского государственного университета представили решение кейса, связанного с разработкой удобрений, способствующих выработке в корнях суберина -компонента, с помощью которого формируется ткань растений. Екатерина Осокина из Новосибирского государственного университета, Айгун Султанова из Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Анастасия Тюрина и Никита Посацков из РХТУ представили кейс, связанный с разработкой подхода к масштабированию эколандшафтных проектов, которые предполагают создание замкнутых систем производства сельхозпродукции.

Помимо призовых сертификатов победители получили тревел-гранты в Москву, которые включили в себя посещение официальной церемонии закрытия, научно-образовательную и культурную программу.

НАУКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

- Завершается год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, но я лично считаю, что разницы между фундаментальной и прикладной наукой, в том числе химией, практически не существует. Время ускоряется, и скорость перехода из фундаментальной области в прикладную очень высокая. Примеров тому большое количество. Крупная российская промышленность начала активно заниматься фундаментальными исследованиями. Многие из ребят, которые здесь сидят, завтра придут в эти компании работать и фундаментальные наработки будут превращать в реальные практические технологии. Спасибо генеральному партнеру Олимпиады – компании «ФосАгро» – за поддержку наших инициатив, – сказал в ходе торжественной церемонии и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев.

Председатель Руководящего комитета Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития Мишель Шпиро отметил высокий уровень знаний, продемонстрированный участниками Олимпиады, и призвал к глобальному сотрудничеству перед лицом новых вызовов: «Поиск ответов на глобальные вызовы – это уникальная возможность сотрудничать и строить лучший мир. Уровень участников был очень высоким! Молодые исследователи успешно справились с интересными и сложными кейсами от генерального партнера олимпиады ФосАгро».

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков поздравил победителей и пожелал ребятам новых достижений в учёбе и исследовательской работе.

- Для нас большая честь выступать генеральным партнёром флагманского мероприятия Международного года фундаментальных наук. Успешное современное производство невозможно без опоры на инновации, мы знаем об этом не понаслышке. Для крупного бизнеса поддержка науки – это долгосрочные инвестиции в будущее нашей планеты, залог достижения Целей устойчивого развития ООН. Поэтому мы рады вручить награды молодым ученым-химикам, ребятам, которые предложили перспективные ответы на самые актуальные для мировой экономики вызовы. Среди них – обеспечение устойчивого землепользования, снижение углеродного следа продукции, применение «зелёных» минеральных удобрений, - сказал Сиродж Лоиков.

СПРАВКА

Перспективное сотрудничество

ФосАгро уже много лет сотрудничает с ЮНЕСКО в области устойчивого развития и поддержки молодых учёных. Компанией с 2013 года совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии реализуется проект «Зеленая химия для жизни». За годы существования проекта международное научное жюри конкурса - 13 ученых из 11 стран - рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, ведущих перспективные исследования в области зеленой химии. Обладателями грантов стали более 40 молодых ученых из 29 государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

«Зеленая химия для жизни» является частью комплексной поддержки ФосАгро молодых учёных. Компания также ежегодно проводит Летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира. Кроме того, по инициативе ФосАгро в РХТУ была запущена стипендиальная программа для обучающихся по направлениям экологии, природопользования и технологий новых материалов и веществ. Лауреатами стипендии стали уже 20 молодых химиков.