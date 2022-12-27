Бразилия высоко оценила продукцию ФосАгро

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Череповецкий, волховский и балаковский производственные комплексы ФосАгро, а также комплекс компании по добыче и обогащению фосфатного сырья в Кировске успешно прошли сертификационный аудит ABNT. Аудит производственных комплексов компании состоялся в рамках совместного проекта ФосАгро, ABNT и органа по сертификации «Экологический союз». Его цель - взаимопризнание экомаркировки минеральных удобрений и создание единых требований на рынке двух стран к экологически предпочтительным минеральным удобрениям на основе действующего стандарта международной системы «Листок жизни». Поскольку Экологический союз и ABNT являются членами Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), организации могут совместно работать над общими критериями.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

В 2021 году ФосАгро первой в российской индустрии минеральных удобрений получила сертификат соответствия Стандарту СТО-56171713-023-2020 «Удобрения минеральные. Требования экологической безопасности и методы оценки», разработанному Экологическим союзом и признанному Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN). В октябре 2022 года компания прошла инспекционный контроль на соответствие своей продукции стандарту Экологического союза, подтвердив право использовать признанную на международном уровне экомаркировку «Листок жизни».

Бразильский стандарт ABNT по большинству критериев гармонизирован с российским стандартом «Листок жизни». В рамках взаимного признания экомаркировки бразильские эксперты исследовали жизненный цикл продукции ФосАгро, уделив особое внимание соблюдению установленных бразильским стандартом требований к производству, хранению и транспортировке удобрений. Комплекс критериев оценки соответствия включал производственные, экологические, социальные аспекты деятельности такие как энергоэфективность и использование вторичных материальных и энергоресурсов; использование наилучших доступных технологий; клиентоориентированность в части полной и достоверной информации о свойствах и оптимальном применении минеральных удобрений. В бразильском стандарте установлены жесткие ограничения по мышьяку и тяжелым металлам, идентичные стандарту Экологического союза. Минеральные удобрения ФосАгро полностью отвечают установленным требованиям.

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС

Экономики России и Бразилии входят в единую цепь агробизнеса.

- Мы импортируем из России 23% всех видов минеральных удобрений, которые имеют ключевое значение для нас, как сельскохозяйственной державы. Хотел бы поздравить ФосАгро, одного из крупнейших игроков на бразильском рынке, ставшего первым российских производителем удобрений, который получил бразильский «Знак качества окружающей среды», - заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

Как отметил руководитель Департамента сертификации ABNT Ги Ладвокат, положительные результаты, полученные в ходе аудита «Экологического союза» и выработанные критерии, определённые совместно с ABNT, позволили наладить процесс взаимного признания сертификатов.

- Международное признание как уникальное преимущество российской экомаркировки «Листок жизни» получило практическое подтверждение. Возможность сертифицировать продукцию с «Листком жизни» в других международных системах экомаркировки, в частности, бразильской, по упрощенной схеме, помогает компаниям-экспортерам и способствует международной торговле экологически предпочтительной продукцией. Мы рады, что усилия компании «ФосАгро» в сфере защиты окружающей среды теперь отмечены не только в России, но и на рынке Бразилии, – сказала кандидат биологических наук, директор Экологического союза, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель центрального органа системы экологической сертификации «Листок жизни» Юлия Грачева.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил экспертов ABNT и Экологического союза за проделанную работу по гармонизации стандартов улучшенной продукции, и подчеркнул, что это позволит убрать технические барьеры для торговли экологически безопасной продукцией и даст импульс развитию двусторонней торговли между Россией и Бразилией.

«Маркировка нашей продукции «Знаком качества окружающей среды» ABNT предоставит бразильским фермерам возможность делать осознанный выбор в пользу экологически предпочтительных удобрений, качество которых подтверждено на международном уровне», - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро».