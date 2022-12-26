Трамваи и троллейбусы будут работать круглосуточно в новогодние праздники в Петербурге

Круглосуточное движение транспорта организовано с 1 по 8 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новогодние каникулы можно смело планировать вечерние и ночные мероприятия. Городской электротранспорт будет работать круглосуточно всю неделю. Речь идет о трамваях и троллейбусах, прокатиться на которых можно будет даже в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

- С 1 по 8 января трамваи и троллейбусы будут ездить с интервалом движения в 30 минут. А в дневное время весь подвижной состав будет работать по расписанию выходного дня, - говорится в сообщении ведомства.

Прокатиться по Петербургу круглые сутки можно будет на пяти трамвайных и шести троллейбусных маршрутах. По Северной столице будут курсировать трамваи №7, №43, №55, №60, №100. Троллейбусы тоже доступны по ночам: №2, №13, №14, №23, №31, №46.

Напомним, в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт Петербурга тоже будут работать круглосуточно. Для пассажиров запустят 31 маршрут: 20 автобусных, шесть троллейбусных, пять трамвайных.

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