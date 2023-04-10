Юбилей полета Терешковой, полнокупольное кино и праздник в Петропавловке: куда пойти в День космонавтики в Петербурге

Фото: Планетарий №1.

Мир никогда не забудет 12 апреля 1961 года, когда со словами «Поехали!» Юрий Гагарин впервые отправился в космос. С тех пор каждый год в этот день во всем мире отмечают День космонавтики. Пилоты и космонавты точно отмечают этот праздник, а как обычным людям прикоснуться к звездам. Петербуржцев всегда тянуло к этой теме. В городе на Неве есть целых два планетария, Музей космонавтики и ракетной техники и Пулковская астрономическая обсерватория. В преддверии праздника «Комсомолка» узнала, что интересного будет в городе в этот День.

ВАЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В 2023 году исполняется 60 лет полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на космическом корабле «Восток-6». В честь этого в Мультимедийном центре «Россия - моя история» пройдет выставка «Эй, небо, сними шляпу!». Она познакомит с личностями смелых и отважных женщин-космонавтов, расскажет о космических кораблях, на которых совершались исторические полеты, и представит интересные факты об освоении космического пространства представительницами прекрасной половины человечества.

Где: Мультимедийный центр «Россия - моя история», Бассейная улица, 32, строение 1 (м. «Парк Победы»).

Когда: 8-24 апреля.

Цена билетов: 150 рублей.

В Мультимедийном центре «Россия - моя история» пройдет выставка «Эй, небо, сними шляпу!». Фото: vk.com/myhistorypark_spb.

БЕСЕДЫ О ЗВЕЗДАХ

Далекие планеты и миры всегда будоражили фантазию писателей. 12 апреля в 18:00 в рамках проекта «Фигура» в Библиотеке имени Антона Чехова будут читать произведения братьев Стругацких. Читать будет Аркадий Шароградский - российский актер, звезда китайского космического блокбастера «The Wandering Earth», артист «МДТ - Театра Европы» и «Приюта Комедианта», ведущий информационных и развлекательных программ на каналах НТВ, ТНТ, «Россия 1» и «Санкт-Петербург».

Где: Библиотека имени Антона Чехова, улица Турку, 11, корпус 1.

Когда: 12 апреля.

Начало: 18:00.

Вход бесплатный.

Аркадий Шароградский расскажет о своем опыте русско-китайского кинопроизводства. Фото: frunznews.ru.

ПРОГУЛКА ПО НЕБУ

В День космонавтики в Санкт-Петербургском планетарии ждут гостей с утра до позднего вечера. Там можно полюбоваться звездным небом в полнокупольных программах, прогуляться по дорогам космоса, увидеть полет в мечтах и наяву, найти сокровища звездных ковшей и понять наше место в галактике.

Где: Александровский парк, 4.

Режим работы: 10:30 до 21:00.

Цена билетов: 350-600 рублей.

В планетарии на Горьковской с утра до вечера приглашают полюбоваться звездным небом. Фото: Планетарий №1.

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ

16 апреля с 12:00 до 16:00 на территории Петропавловской крепости состоится традиционный праздник «День космонавтики». В этом году он посвящен нескольким юбилеям: 50-летию Музея космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко, 35-летию показательным стартам моделей ракет в Петропавловской крепости и 25-летию сборки Международной космической станции.

Праздник пройдет на пяти площадках, где можно будет познакомиться с 50-летней историей музея, работой и бытом космонавтов на космической станции, послушать концерт и посмотреть на запуск около ста моделей ракет, сделанных руками детей.

Почетным гостем праздника станет летчик-космонавт, Герой России, участник экспедиций на Международную космическую станцию Юрий Усачев.

Где: Музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко, Петропавловская крепость.

Когда: 16 апреля.

Начало: с 12:00 до 16:00.

Вход бесплатный.

На территории Петропавловской крепости будет традиционный праздник «День космонавтики». Фото: spbmuseum.ru.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАЛАКТИКЕ

Одна из знаменитых достопримечательностей Петербурга - Планетарий № 1. Это крупнейшее в мире научно-просветительное учреждение, где демонстрируют красоты космоса. Планетарий располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России с диаметром купола 37 метров. Внутри находятся 40 мощных проекторов, связанных в единую систему и показывающих уникальный мультимедийный контент от мировых дизайн-студий. Все это создает уникальный опыт погружения в неизведанные звездные просторы, где еще никогда не ступала нога человека.

Планетарий располагается в здании крупнейшего старинного газгольдера России с диаметром купола 37 метров. Фото: Планетарий №1.

Программа Планетария № 1

1. Фильм Планетария № 1 Программу открывает авторский фильм, из которого зрители узнают о перерождении старинного газгольдера в планетарий. Лента также рассказывает об образовании Вселенной и зарождении Солнечной системы.

2. Буран Фильм о легендарном советском космическом корабле «Буран». В нем рассказывают о развитии отечественной космонавтики и первом полете комплекса «Энергия-Буран».

3. От Земли до Вселенной Фильм отправляет нас в путешествие во времени и пространстве, чтобы понять, какой огромный прогресс совершило человечество в исследовании космоса. 4. Призрак Вселенной: В поисках темной материи Этот фильм погружает зрителей в поиск секретов темной материи - от Большого Взрыва до попыток ее обнаружения в Большом Адронном Коллайдере

5. Разноцветная Вселенная Фильм о всеволновой астрономии, которая позволила увидеть небо в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Освоение каждого из них стало научным прорывом, который позволил человечеству изучить новые объекты и явления во Вселенной.

6. Мышата и Луна История о том, как два мышонка Пип и Скрип задались вопросом: кто же ест сияющий на небе лунный сыр? Это полнокупольный мультфильм для самых маленьких любителей космоса, который в легкой и веселой форме рассказывает о научных фактах.

7. Вдали от Солнца В центре этой фантастической истории маленькая девочка Селеста, которая хочет исследовать Вселенную. Пока она борется со сном в своей комнате и читает книгу по астрономии, ее неожиданно посещает сама Луна. Вместе они путешествуют по Вселенной и узнают про экзопланеты и их поиски.

Где: набережная Обводного канала, 74Ц.

Режим работы: с 10:30 до 22:00.

Цена билетов: 450-590 рублей.