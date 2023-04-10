Музей-заповедник «Царское Село» выпустил каталог, открывший тайну последних лет жизни царской семьи. Фото: tzar.ru.

Жизнь и судьба дома Романовых - это одна из самых важных и трагичных страниц в историй России 20-го века. Письма, фотографии и подробности быта членов царской фамилии - большая ценность для историков, специалистов архивного дела, музейных работников, и потомков. Чтобы пролить больше света на последние годы династии царей, музей-заповедник «Царское Село», при поддержке ПАО Сбербанк, подготовил и выпустил научный каталог «Архив семьи Романовых».

ВАЖНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Презентация уникального собрания прошла 10 апреля в Доме Книги на Невском проспекте. Познакомиться с новыми фактами из жизни венценосной семьи пришли десятки людей - в зале не было ни одного свободного места.

- После революции члены семьи Романовых вывезли архив писем сестры Николая II Ксении из России, - рассказала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. - Долгое время документы хранились у Ксении Александровны и ее потомков. В 2017 году неизвестный владелец выставил бесценный архив на торги. Когда нам сообщили об этом мы поняли, что надо действовать быстро. Попросили наших давних партнеров и друзей из ПАО Сбербанк помочь нам выкупить эти бесценные документы, пока они не разлетелись по частным коллекциям. В результате мы получили их в полном составе.

Фото: tzar.ru.

История последних дней Романовых привлекает особое внимание сотрудников музея-заповедника «Царское Село». Ведь именно там, в Александровском дворце, последний русский царь жил со своей семьей с 1905 года до своего ареста в дни революции. В 2012 году во дворце начали масштабную реставрацию, которая завершилась только в 2021-м. Теперь в здании можно увидеть как жила императорская чета со своими детьми последние годы. Все комнаты, мебель и предметы интерьера воссоздали с исторической точностью по старым фотографиям, описям имущества и воспоминаниям очевидцев.

С публикацией собрания коллектив музея-заповедника «Царское Село» поздравил представитель ПАО Сбербанк. По его словам, скромная поддержка банка и труд научных сотрудников музея создали вместе действительно уникальный продукт. Также он призвал всех, кто интересуется историей своей страны внимательно изучить этот научный труд.

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В каталог попала личная корреспонденция, рисунки и фотографии членов императорской семьи. Уникальные материалы охватывают более чем полувековой период - с 1866 по 1922 год. В собрании представлены полные тексты с развернутыми комментариями всех писем, телеграмм и записок, дается подробное описание фотографий. В документах упоминается 215 имен исторических личностей, занесенных в аннотированный указатель.

Важными находками стали три письма и открытка князю Георгию Шервашидзе от двоюродного дяди Николая II великого князя Николая Михайловича. С точностью историка он детально описывает ситуацию в Петрограде в дни Октябрьской революции. В письмах упоминаются Троцкий, Керенский, Луначарский, Ленин. 25 февраля 1918 года в открытке Николай Михайлович, будто предвидя будущее, написал: «Теперь все наши друзья приготовились отправиться туда, где нет ни печали, ни радости».

Одним из жемчужин выкупленной коллекции стал автограф императора Николая II в короткой записке 1899 года к сестре. До этого в музее не было ни одной его личной подписи.

СЕМЕЙНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Большая часть документов архива имеет отношение к сестре Николая II великой княгине Ксении Александровне и младшему брату последнего царя великому князю Михаилу Александровичу.

В руках у специалистов оказались их теплые семейные разговоры. Среди них - милые детские письма на листах, украшенных виньетками и рисунками. В строках читается искренняя любовь и забота. В весточках к брату Ксения всегда ласково называла его «мой милый Миша». Родственная переписка не прекращалась даже когда Михаил вынужденно уехал в Европу в результате семейной ссоры из-за своего неравного брака.

Немало удивил специалистов и стиль общения: императрица Александра Федоровна писала сестре мужа на английском языке с забавным обращением «Darling Chicken» («Дорогой цыпленок») и подписью «Your old Hen» («Твоя старая курица»).

Фото: tzar.ru.

КАРТИНЫ ЖИЗНИ

Одновременно с архивом семьи Романовых также при финансовой поддержке ПАО Сбербанк, собрание музея-заповедника пополнилось подборкой из 23 фотографий, которые сделал генерал, флигель-адъютант императора Александра II Александр Насветевич. Среди них - автопортрет фотографа, изображения императора Александра III и великого князя Николая Александровича на параде в Красном Селе и императрицы Марии Федоровны в Гатчине, а также фотохроника значимых событий, происходивших при императорском дворе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

360 страниц занял каталог «Архив семьи Романовых»

215 исторических личностей, занесены в аннотированный указатель.

23 уникальных фотографий, ранее нигде не опубликованных, вошли в издание