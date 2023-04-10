Речные прогулки в Петербурге подорожали на 100 рублей

Погода не дала начать экскурсии в назначенное время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нева окончательно проснулась от зимнего сна, и в центре города снова оживление. Тут и там стоят зазывалы на экскурсии по рекам и каналам. В Петербурге стартовала навигация.

Вчера у причала у Аничкова моста корреспондент «КП» насчитала три припаркованных катера. Решила прокатиться одной из первых. Но вот незадача - ни капитана, ни экскурсовода.

С 10 апреля начали разводить мосты, а за ними объявились и предприниматели – организаторы речных прогулок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы работаете сегодня? - интересуемся у работника, показавшегося на палубе около обеда.

- Ждем команды от операторов. Лед идет с Ладоги. Когда стартуем - неизвестно. Должны были в 11, - объяснил мужчина.

Туристы уже с нетерпением ждут возможности покататься по рекам и каналам Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В итоге катера включили двигатель ближе к вечеру, и счастливые туристы понеслись по Неве. Желающих покататься было немного. Возможно, сказался будний день, а, может, дело в цене. В этом году она выросла на 100 рублей. Так, взрослый билет на прогулку днем обойдется в 1200 рублей, льготный - 1100 рублей, а детский - 800. Ночью дороже: от 1000 рублей на ребенка до 1650 на взрослого пассажира. У разных перевозчиков плюс-минус цены могут варьироваться, но какими они будут точно, узнаем позже - в рейс пока вышли не все.

Билеты на речные прогулки подорожали на 100 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Официально сезон еще не стартовал. Да, мосты начинают разводиться, но на Неве еще есть лед. Экскурсии по рекам и каналам полноценно запустят только в конце апреля, - сообщили «КП» в пресс-службе Комитета по развитию туризма Петербурга.

Если же вам не терпится покататься на прогулочном катере, то сейчас в Петербурге открыты три причала: «Сенатская пристань», «Дворцовая пристань», «Аничков мост».

Зазывалы на экскурсии тоже вышли на улицы Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИЦЕНИСЬ!

Взрослый билет дневной от 1200 руб.

Льготный дневной от 1100 руб.

Детский дневной от 800 руб.

Взрослый ночной – 1650 руб.

Льготный ночной – 1450 руб.

Детский ночной – 1000 руб.

Билет в Петергоф на «Метеор» - 1200 руб.

Билет в крепость «Орешек» - 2950 руб.

Билет в Кронштадт – 1100 руб.