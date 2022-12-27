Экологичная мотивация: в Почте подводят итоги пилота по сдаче вторсырья

Фото: Почта России.

Почта России подводит промежуточные итоги пилотного проекта по сдаче вторсырья: с начала 2022 г. в компании собрали больше 300 т отходов. В проекте участвуют почтовые отделения, участки курьерской доставки, логистические центры и все площадки, где накапливаются производственные отходы. Вырученные от утилизации средства идут напрямую в подразделения, которые участвуют в сборе отходов: сотрудники могут потратить их на дополнительное оборудование для рабочих мест.

Первым регионом, где Почта запустила пилот, стал Северо-Запад. За год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области собрали больше 300 т отходов, включая картон, бумагу, стрейч-пленку, пропиленовые мешки для писем и списанную оргтехнику. Помочь сбору могут и клиенты — у них операторы отделений принимают использованные коробки от посылок. Все вторсырье компания отвозит в логистический центр на Софийской улице. Там отходы финально сортируют, взвешивают и упаковывают, после чего Почта передает их на переработку.

Сотрудники сами определяют, как потратить полученные от утилизации деньги. Например, в некоторых почтовых отделениях решили, что им нужна дополнительная бытовая техника на рабочие кухни, в других приобрели что-то из мебели. Почта распределяет суммы между подразделениями пропорционально объёму собранного вторсырья — учёт ведёт специалист логистического центра. Пока распорядиться деньгами от сбора можно, подав заявку в почтамт, но в начале 2023 г. компания разработает онлайн-решение, чтобы отделения могли проводить закупки напрямую.

Почта планирует запустить проект и в других регионах – в первую очередь, в крупных городах, где у нее есть собственные логистические центры.

«Сортировка отходов стала привычкой для наших сотрудников. Сначала мы сдавали на переработку только упаковку, но теперь по собственной инициативе начали собирать и другие фракции, например, пластиковые бутылки и крышечки. По итогам первого года работы проекта наше отделение стало лидером в регионе — мы собрали больше всех вторсырья, более 400 кг. Нам сильно помогают клиенты, которые приносят по 4-5 кг картона каждую неделю», — прокомментировала начальник почтового отделения на Гражданском проспекте, 114/1 в Санкт-Петербурге Ксения Гавриченко.

«На старте внедрения экопрактик очень важно вовлечь участников, дать им стимул выработать привычку. По сути, мы сделали максимально видимой выгоду от сдачи вторсырья: вот я сдал картон и вот я получил результат в форме более удобного шкафчика или дивана в комнате для персонала. Когда средства, вырученные от переработки, направляют на те же самые покупки через общий котел закупочных таблиц, психологически гораздо сложнее настроить себя отбирать и сортировать фракции», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной и социальной ответственности Раиса Ирз.

У Почты есть и другие проекты в области ответственного потребления. В 2022 г. во время всероссийской акции #БумБатл компания передала на переработку 155 т макулатуры – это третий результат среди всех корпоративных участников. Осенью 2022 г. Почта подписала соглашения о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) и Федеральным экологическим оператором (ФЭО). РЭО поможет компании наладить эффективную систему утилизации вторсырья. А совместно с ФЭО Почта разработает экологичные решения для транспортировки отходов.