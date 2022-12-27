Ждали три месяца, пока обратились к врачам: стали известны подробности смерти в Петербурге годовалой девочки, проглотившей батарейку от игрушки

СК проверяет обстоятельства смерти годовалой девочки в больнице Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известным подробности страшной трагедии, произошедшей в Петербурге 25 декабря. В детской горбольнице имени Филатова умерла годовалая девочка, проглотившая батарейку от игрушки. Оказалось, что родители малышки не придали значения такой мелочи и ждали три месяца до обращения к врачам.

- Около трех месяцев назад ребенок, находясь по месту жительства, по недосмотру матери проглотил круглую батарейку. 4 декабря в тяжелом состоянии девочку госпитализировали в детскую горбольницу №3, после переправили в больницу имени Филатова, - сообщает источник.

Именно в Филатовской больнице врачи специализируются на тяжелых случаях попадания инородных предметов в организм. По словам медиков, если фантик, монетка или бижутерия практически всегда выйдут естественным путем, то батарейки и магнитные шарики - показание к срочной операции.

Шарики притягиваются друг к другу, протирая стенки кишечника, а батарейки коррозируют в кислой среде желудка и начинают выделять вредные химические вещества, отравляя организм. Это, видимо, и произошло с годовалой малышкой.

Сейчас обстоятельства гибели девочки проверяют следователи петербургского управления СК. Дальнейшие процессуальные решения примут по результатам проверки.