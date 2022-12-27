Красота Севера: Петербуржцы в январские праздники могут открыть для себя Карелию с новой стороны

Идеальное место для неспешных прогулок на свежем воздухе. Фото с сайта lines.ru.

В последние годы Карелия стала суперпритягательным местом для туристов и петербуржцев. Рассказываем о самых ярких жемчужинах этого региона, которые обязательно стоит посетить. До всех можно добраться из Петербурга в составе автобусного тура вместе с туроператором «Первые Линии».

Горный парк «Рускеала». Заброшенный мраморный карьер, где полуобработанные глыбы мрамора врезаются в природные лесные ландшафты. От этих видов захватывает дух!

Исторический парк «Бастион». Воссозданная средневековая крепость викингов находится в городе Сортавала. Здесь можно почувствовать себя суровым викингом и сделать классные фотографии.

Хутор Milka. Музей на территории старинного финского хутора, харизматичная и радушная хозяйка которого увлекательно и с юмором расскажет об истории проекта и родном регионе.

«Долина водопадов». Эта локация - идеальное место для неспешных прогулок на свежем воздухе. С обустроенных дорожек открывается прекрасный вид на реку Ийоки и густой карельский лес.

Увидеть все эти красоты можно в специальных новогодних турах:

- 31.12 «Зимняя сказка Карелии»: тур со встречей Нового года (3 дня)! Пакеты обедов за полцены первым 10 участникам!

- 03.01 «Карельская сага»: тур с посещением парка «Рускеала» и крепости викингов (2 дня)+ розыгрыш карельского бокса!

- 04.01 «Зимняя Карелия»: тур с посещением парка «Рускеала» и финского хутора Milka (2 дня) + розыгрыш карельского бокса!

Сайт: 1lines.ru