Ордена, архивные документы и дневник блокадной учительницы: В Петербурге открылась выставка к 80-летию учреждения медали «За оборону Ленинграда»

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда торжественно открылась выставка «Закаленная в невиданном огне…». Фото: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Среди всех орденов и медалей, которыми награждали героев Великой Отечественной войны, есть одна особенная. Лаконичная, с лентой спокойного оливкового цвета, с продольной зеленой полоской посередине. Однако для жителей Петербурга нет награды важнее и почетнее. Это медаль «За оборону Ленинграда». С 22 декабря 1942 года этим знаком отличия награждали особых людей. Это могли быть генералы, солдаты, простые рабочие, женщины и даже дети. Но всех их объединяло одно - они встали на защиту родного города от немецких захватчиков, стойко выдержав ужасные годы осады. Ни пяди земли Ленинграда не было отдано врагу, и ни на секунду не дрогнула решимость этих людей.

22 декабря 2022 года - важная дата для Петербурга. Со дня Указа об учреждении медали «За оборону Ленинграда» минуло 80 лет. В этот день в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда торжественно открылась выставка «Закаленная в невиданном огне…», посвященная великому юбилею.

В ходе осмотра экспозиции гости поражались скрупулезности и масштабам работы, которую проделали организаторы. Фото: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ

В снежный зимний день 22 декабря в стенах музея было особенно людно. Узнать историю великой награды пришли представители власти, ветераны, известные ученые, общественные деятели, исследователи битвы за Ленинград, курсанты военных училищ, а также простые петербуржцы. Церемония открытия началась с гимна Санкт-Петербурга. Величественная музыка прозвучала в честь всех защитников Ленинграда - как погибших, так и тех, кто дожил до наших дней и сидел сейчас в первых рядах. После этого гостям зачитали обращение председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

- От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга приветствуем вас на открытии выставки в честь 80-летия учреждения медали «За оборону Ленинграда», - сказал Александр Бельский. - Эта награда появилась в самый разгар тяжелейшей блокады. Однако уже тогда стойкость и мужество защитников города были достойны высочайшего признания родины. Представленные на выставке экспонаты помогают нам глубже погрузиться в те времена и еще раз осознать несгибаемый дух нашего народа.

Посетители выставки узнают, какой видели медаль «За оборону Ленинграда» лучшие художники-медальеры страны и почему ленточку красного цвета на ее колодке в итоге сменила зеленая. Также вниманию гостей представлены уникальные экспонаты: дневник блокадной учительницы, боевые награды снайпера, сражавшегося на Невском пятачке, мемориальные медали из фондов Музея и современные произведения медальерного искусства. В ходе осмотра экспозиции выставки гости поражались скрупулезностью и масштабам работы, которую проделали организаторы.

ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Всем, кто сегодня живет в Петербурге, несказанно повезло, ведь мы можем видеть и общаться с настоящими героями - жителями блокадного Ленинграда. Сегодня в городе на Неве их осталось около 54,5 тысячи. По информации Комитета по социальной политике, из них 1600 человек награждены медалью «За оборону Ленинграда». Эти люди - живые легенды, благодаря которым город выдержал страшную осаду. Именно им мы обязаны своими жизнями и возможностью жить в самом прекрасном городе на свете.

Ветеран Людмила Балабонова показала гостям выставки указ о присуждении ей главной награды для защитника Ленинграда, который она бережно хранит уже 80 лет. Фото: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Почетной гостьей на открытии выставки стала легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка и блокадница Галина Зыбина.

- Очень приятно видеть здесь сегодня тех, кто так же, как и я, пережили блокаду, - призналась Галина Зыбина. - Все мы помним эти дни - трудные и суровые для всей нашей большой ленинградской семьи. В те годы я была 12-летней школьницей, которая жила с матерью в Выборгском районе. Тогда в шесть утра я выходила на набережную собирать траву - ее мы ели, чтобы выжить.

Летом 1942 года Галина вместе с ребятами из класса, кто еще мог двигаться, работала на огородах совхоза «Ланское», а летом 1943 года - на полях совхоза «Петрорайсовет» в Коломягах.

- Мы были счастливы если получали за работу по половине стакана разбавленного молока - этого нам могло хватить, чтобы продержаться еще один день, - вспоминает Галина. - Как-то раз мы с друзьями откопали кочан капусты и были так голодны, что решили не сдавать его, а тут же сварить и съесть. Однако запах привлек начальство, и всю нашу компанию сурово отругали, пригрозив милицией. Мне, как зачинщице и заводиле, влетело больше всех. Я уже много чего не помню с тех времен, но эта сцена будто была вчера. К счастью, все обошлось предупреждением.

4 декабря 1943 года за выполнение рабочей нормы Галина Зыбина была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

- Когда осенью закончился сезон сбора урожая, я узнала, что за мою усердную работу меня наградят, - рассказывает Галина. - 4 декабря 4 тысячи школьников в один день и один час получили медаль «За оборону Ленинграда». Помню, как мы обрадовались, ведь наши заслуги признали и оценили наравне со взрослыми защитниками города. Я считаю, что эта награда - моя главная заслуга в жизни. Все остальное, включая мои спортивные достижения, меркнут перед важностью защиты родного Ленинграда.

Почетной гостьей на церемонии открытия стала легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка и блокадница Галина Зыбина. Фото: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Также выставку посетил еще один герой блокады - Людмила Балабонова. В годы осады города она была бойцом дегазационной роты местной противовоздушной обороны (МПВО). Пока мужчины защищали город на передовой, на хрупкие девичьи плечи отрядов МПВО легли все заботы о городе и его жителях, включая боевые задания и круглосуточные дежурства. Этих «девочек в серых ватниках» ленинградцы любовно называли хозяйками города.

- Мы были совсем молодыми девушками, - вспоминает Людмила. - И мы помогали всем: пожарным, медикам, военным и всем тем, кто нуждался в нас. Помню, как в 1942 году фугасной бомбой был разбит госпиталь в Смольнинском районе. И я со своей ротой разбирала завалы буквально по кирпичику. В декабре 1942 года наш политрук сказал нам, что 22 декабря вышел Указ об учреждении медали «За оборону Ленинграда». После этого все мы решили во что бы то ни стало заслужить ее. Это случилось в июне 1943 года. В теплый летний день мы до сих пор ходили в зимних ватниках, однако по случаю вручении медали начальство выдало нам юбки и гимнастерки - так мы и встретили этот торжественный момент.

Людмила Балабонова показала гостям выставки указ о присуждении ей главной награды для защитника Ленинграда, который она бережно хранит уже 80 лет.

- Бумага состарилась и пожелтела, но для меня это одна из самых ценных вещей, - говорит Людмила, - ведь каждый раз, когда я смотрю на этот документ и на медаль, я вспоминаю тот самый день - один из самых важных в жизни.

Посетители выставки узнают, какой видели медаль «За оборону Ленинграда» лучшие художники-медальеры страны, и почему ленточку красного цвета на ее колодке в итоге сменила зеленая. Фото: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

ДЕЛО ПАМЯТИ

В Петербурге дело памяти живет благодаря слаженной работе многих организаций и ведомств. Например, 27 января 2021 года стартовала общероссийская акция «Медаль моей памяти». Ее главная цель - сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в период войны. На данный момент уже собрано свыше 350 личных историй, пополнивших медиатеку музея. 80 историй также вошли в книгу, изданную Комитетом по информатизации и связи совместно с архивным ведомством Смольного.