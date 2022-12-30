Петербургские специалисты помогают детям стать инженерами и инноваторами будущего

«Компанию «Роббо» лично поддержал президент Владимир Путин». Фото предоставлено компанией «Роббо».

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

В России есть компания, которая создает образовательные учреждения для будущих инженеров, робототехников и программистов. Пожалуй, за границей о ней знает больше людей, чем в нашей стране, а ведь она появилась в Санкт-Петербурге еще в 2000 году.

Компания «Роббо» разрабатывает и производит образовательные роботехнические наборы, программное обеспечение и методические материалы, а также открывает школы и кружки для подготовки юных новаторов по всему миру. В таких «Роббо клубах» обучают специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет-вещей (IoT) и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать.

- «Роббо» — это экосистема образовательной робототехники для детей, включающая в себя открытое программное и аппаратное обеспечение, продолжительные и детальные поурочные планы, курсы обучения учителей и систему международных соревнований. Два основных продукта – это «Роббо клуб» (b2c-франшиза клуба детского образования) и «Роббо класс» (система образовательной робототехники, внедряемая в существующие школы и другие детские образовательные учреждения), - рассказали журналистам в компании.

В петербургской фирме обращают внимание на то, что в школах зачастую дети учатся на программных обеспечения «закрытого» типа и лицензирования. Это приводит к тому, что они могут пользоваться только существующими технологиями, принадлежащими иностранным компаниям, без возможности их улучшения и адаптации.

«Роббо» же предлагает комплексные суверенные системы на основе «открытого» программного и аппаратного обеспечения. Они включают методики обучения на основе лучшей образовательной системы мира – финской, оборудование и бесплатное ПО к нему, курс обучения преподавателей, а также различные мероприятия, благодаря которым, через принцип соревнования, появляются инженеры-инноваторы. Так, компания организует Международную олимпиаду по программированию. Учащиеся робототехнических классов традиционно занимают в ней призовые места.

«Методики обучения «Роббо» созданы на основе лучшей образовательной системы мира – финской» Фото предоставлено компанией «Роббо».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Производственные площадки «Роббо» расположены в России и Финляндии, офисы – при поддержке правительств – открыты в России, Китае, Финляндии и Японии. И при этом с помощью оборудования петербургской компании обучение проходят более 100 тысяч детей в 34 странах мира: она продала уже больше 200 франшиз. Разработки наших специалистов востребованы в разных уголках земного шара. А в Казахстане активно ведутся переговоры с властями о развитии роботехнических классов для школ.

- В Казахстане мы продали две франшизы в городах Балхаше и Кокшетау. В Алматы работают два «Роббо класса» - в гимназиях № 153 и № 68. Официальный партнер-дистрибьютор Digis AV является членом Kazdidac - Ассоциации производителей и поставщиков учебного оборудования Республики Казахстан. Сейчас компания «Роббо» от лица Digis AV участвует в формировании стратегии по реализации планов государственного управления образования города Алматы в части робототехнических классов для школ (стадия подачи коммерческого предложения), - рассказал менеджер по развитию бизнеса компании «Роббо» Андрей Сергеев.

Уникальные технологии, активный экспорт программ и оборудования привел к тому, что компания победила в конкурсах Правительства Петербурга «Лучший инновационный проект в промышленной сфере» и «Экспортер года», а также в китайских и финских мероприятиях. А президент Владимир Путин летом этого года лично поддержал проект в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава государства поручил оказать содействие развитию платформы «Роббо». Сейчас серьезную поддержку компании «Роббо» оказывает Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Во многом благодаря ему фирме удалось развивать свой бизнес за рубежом. Среди оказанных мер поддержки содействие международной сертификации продукции и защите интеллектуальной собственности за рубежом, участие в выставках и бизнес-миссиях в иностранных государствах, а также другие комплексные услуги, предусмотренные национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

КОНКРЕТНО

Программа «Роббо» рассчитана на 7 лет непрерывного обучения ребенка. В возрасте от 5 до 7 лет дети изучают игровую робототехнику, от 8 до 10 – базовую, от 11 до 15 – продолжают обучение, разрабатывают электронные схемы, роботов, умные дома, игры, занимаются проектами в командах и участвуют в научно-технических конкурсах.

Четыре разработки «Роббо» производятся в России. Это движущийся робот с магнитными датчиками и светодиодной подсветкой «Robboплатформа», с помощью которой дети могут копировать сложные технологии, менять и комбинировать датчик. Также специалисты придумали простой робот «Robbo лаборатория», который помогает войти в мир технологий. Кроме того, в арсенале компании набор из 100 электронных компонентов для учебных проектов «Robbo набор схемотехники» и «Robbo 3D-принтер», с помощью которого дети могут создавать части роботов. Эти продукты компании «Роббо» позволяют обучать будущих инженеров, снимают зависимость от «закрытых» иностранных технологий и программного обеспечения и при этом не выращивает пользователей зарубежных коммерческих продуктов. На достигнутом петербургская компания останавливаться не собирается, планирует расширять список стран для экспорта и школ для внедрения своего программного обеспечения и робототехнических классов.