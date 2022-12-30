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Общество30 декабря 2022 15:00

Петербургские специалисты помогают детям стать инженерами и инноваторами будущего

Школы робототехники, программирования и 3D-печати от компании «Роббо» появились уже более чем в 34 странах мира
Мария ИВАНОВА
«Компанию «Роббо» лично поддержал президент Владимир Путин». Фото предоставлено компанией «Роббо».

«Компанию «Роббо» лично поддержал президент Владимир Путин». Фото предоставлено компанией «Роббо».

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

В России есть компания, которая создает образовательные учреждения для будущих инженеров, робототехников и программистов. Пожалуй, за границей о ней знает больше людей, чем в нашей стране, а ведь она появилась в Санкт-Петербурге еще в 2000 году.

Компания «Роббо» разрабатывает и производит образовательные роботехнические наборы, программное обеспечение и методические материалы, а также открывает школы и кружки для подготовки юных новаторов по всему миру. В таких «Роббо клубах» обучают специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет-вещей (IoT) и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать.

- «Роббо» — это экосистема образовательной робототехники для детей, включающая в себя открытое программное и аппаратное обеспечение, продолжительные и детальные поурочные планы, курсы обучения учителей и систему международных соревнований. Два основных продукта – это «Роббо клуб» (b2c-франшиза клуба детского образования) и «Роббо класс» (система образовательной робототехники, внедряемая в существующие школы и другие детские образовательные учреждения), - рассказали журналистам в компании.

В петербургской фирме обращают внимание на то, что в школах зачастую дети учатся на программных обеспечения «закрытого» типа и лицензирования. Это приводит к тому, что они могут пользоваться только существующими технологиями, принадлежащими иностранным компаниям, без возможности их улучшения и адаптации.

«Роббо» же предлагает комплексные суверенные системы на основе «открытого» программного и аппаратного обеспечения. Они включают методики обучения на основе лучшей образовательной системы мира – финской, оборудование и бесплатное ПО к нему, курс обучения преподавателей, а также различные мероприятия, благодаря которым, через принцип соревнования, появляются инженеры-инноваторы. Так, компания организует Международную олимпиаду по программированию. Учащиеся робототехнических классов традиционно занимают в ней призовые места.

«Методики обучения «Роббо» созданы на основе лучшей образовательной системы мира – финской» Фото предоставлено компанией «Роббо».

«Методики обучения «Роббо» созданы на основе лучшей образовательной системы мира – финской» Фото предоставлено компанией «Роббо».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Производственные площадки «Роббо» расположены в России и Финляндии, офисы – при поддержке правительств – открыты в России, Китае, Финляндии и Японии. И при этом с помощью оборудования петербургской компании обучение проходят более 100 тысяч детей в 34 странах мира: она продала уже больше 200 франшиз. Разработки наших специалистов востребованы в разных уголках земного шара. А в Казахстане активно ведутся переговоры с властями о развитии роботехнических классов для школ.

- В Казахстане мы продали две франшизы в городах Балхаше и Кокшетау. В Алматы работают два «Роббо класса» - в гимназиях № 153 и № 68. Официальный партнер-дистрибьютор Digis AV является членом Kazdidac - Ассоциации производителей и поставщиков учебного оборудования Республики Казахстан. Сейчас компания «Роббо» от лица Digis AV участвует в формировании стратегии по реализации планов государственного управления образования города Алматы в части робототехнических классов для школ (стадия подачи коммерческого предложения), - рассказал менеджер по развитию бизнеса компании «Роббо» Андрей Сергеев.

Уникальные технологии, активный экспорт программ и оборудования привел к тому, что компания победила в конкурсах Правительства Петербурга «Лучший инновационный проект в промышленной сфере» и «Экспортер года», а также в китайских и финских мероприятиях. А президент Владимир Путин летом этого года лично поддержал проект в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава государства поручил оказать содействие развитию платформы «Роббо». Сейчас серьезную поддержку компании «Роббо» оказывает Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Во многом благодаря ему фирме удалось развивать свой бизнес за рубежом. Среди оказанных мер поддержки содействие международной сертификации продукции и защите интеллектуальной собственности за рубежом, участие в выставках и бизнес-миссиях в иностранных государствах, а также другие комплексные услуги, предусмотренные национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

КОНКРЕТНО

Программа «Роббо» рассчитана на 7 лет непрерывного обучения ребенка. В возрасте от 5 до 7 лет дети изучают игровую робототехнику, от 8 до 10 – базовую, от 11 до 15 – продолжают обучение, разрабатывают электронные схемы, роботов, умные дома, игры, занимаются проектами в командах и участвуют в научно-технических конкурсах.

Четыре разработки «Роббо» производятся в России. Это движущийся робот с магнитными датчиками и светодиодной подсветкой «Robboплатформа», с помощью которой дети могут копировать сложные технологии, менять и комбинировать датчик. Также специалисты придумали простой робот «Robbo лаборатория», который помогает войти в мир технологий. Кроме того, в арсенале компании набор из 100 электронных компонентов для учебных проектов «Robbo набор схемотехники» и «Robbo 3D-принтер», с помощью которого дети могут создавать части роботов. Эти продукты компании «Роббо» позволяют обучать будущих инженеров, снимают зависимость от «закрытых» иностранных технологий и программного обеспечения и при этом не выращивает пользователей зарубежных коммерческих продуктов. На достигнутом петербургская компания останавливаться не собирается, планирует расширять список стран для экспорта и школ для внедрения своего программного обеспечения и робототехнических классов.

БИЗНЕС-ПРЕСС