Метель накрыла Петербург днем 27 декабря

В Петербурге метель. Снег снова вывозят самосвалами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящая метель завьюжила над Петербургом днем 27 декабря. Как и обещали синоптики, снег оказался мягким и пушистым. Но если детям он оказался в радость, то автомобилисты тут же встали в аномальных пробках и начали проклинать погоду. Причиной такому снегопаду - циклоны. Сразу три.

- Вот эти три милые «дамы» атакуют нас перед Новым годом, планомерно портя погоду в Санкт-Петербурге, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Зовут «дам» Изабель, Янина и Керстин. Плюс в прогнозе стоит четвертый циклон. Их усилиями уже со среды начнется оттепель, а ночь с 31 декабря на 1 января петербуржцы встретят в галошах. На улице будет слякоть и около +2 градусов. А днем на термометрах и вовсе окажутся все +5.

Но пока погода не превратилась в весенне-осеннюю, жители Северной столицы еще могут почувствовать себя в северном городе и ощутить новогоднее настроение благодаря снегопаду. Завтра заметных осадков синоптики не обещают.

После наступления нового года первые заморозки ожидаются 2-3 января. Термометры покажут около -2 градусов.