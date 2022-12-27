С интересом и пользой: ТОП-5 причин отправиться в поездку на туристическом ретропоезде

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗППК.

ИСПЫТАТЬ НОСТАЛЬГИЮ

Многие петербуржцы и жители Ленобласти хорошо помнят зеленые "кругломордые" электрички. Их выпускали с 1962 по 1984 год и это были самые массовые советские электропоезда. Кому-то они напоминают детство, для кого-то стали отголоском прежней жизни. И вот у каждого из нас появилась возможность окунуться в историю - еще раз проехать на "советской" электричке. В новогодние каникулы из Петербурга до Выборга «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает туристический ретропоезд «Лахта». Это отремонтированный 10-вагонный электропоезд ЭР2К-980, выпущенный полвека назад. Интерьер вагонов, выполненный в стилистике 70-80-х годов, контролеры на перроне одетые в форму МПС советского времени, все это позволит пассажирам погрузиться в атмосферу тех лет.

Фото из архива АО СЗППК.

ОЩУТИТЬ КОМФОРТ

Заходишь в вагон туристического ретропоезда и словно попадаешь в прошлое - сиденья-скамейки (только новые), деревянные крепления для лыж. Но тематические аксессуары из советских времен гармонично сочетаются с современными USB-розетками для мобильных телефонов. Есть специальные подставки под стаканы - в пути пассажиры смогут подкрепиться и выпить горячего чая. В некоторых вагонах есть биотуалеты. Так что путешествие будет хоть и атмосферным, но очень комфортным.

Фото из архива АО СЗППК.

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ

В 1960-х - 1980-х годах среди жителей Ленинграда были очень популярны "Лыжные стрелы" - это целая программа для лыжников, специальные поезда, которые доставляли горожан к лыжным склонам. После о лыжных поездах позабыли, возобновив их лишь в середине нулевых. И теперь с каждым годом спрос на них только растет.

- Маршрут ретропоезда "Лахта" разработан с учетом возможности посещения пассажирами туристических объектов и мест для зимних видов спорта. То есть этот состав может использоваться в качестве «Лыжной стрелы», - рассказал Генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Артем Мирон.

СПЛАНИРОВАТЬ ДЕНЬ

Электропоезд «Лахта» будет курсировать ежедневно со 2 по 8 января 2023 года. С Финляндского вокзала Санкт-Петербурга состав отправляется в 08.30 с остановками в Токсово, Кавголово, Орехово, оп 69 км и Каменногорске, а в Выборг прибывает в 11.45. При этом в Каменногорске предусмотрена удобная стыковка по времени со скоростным электропоездом «Ласточка», который следует до Сортавалы.

В обратном направлении из Выборга ретропоезд будет отправляться в 17.30 и прибывать на Финляндский вокзал в 21.00. Так что можно заранее спланировать свое время на спорт и отдых и не переживать, как добираться туда и обратно.

Фото из архива АО СЗППК.

НЕ ПРИЕЗЖАТЬ НА ВОКЗАЛ ЗАРАНЕЕ

Приобрести билеты можно уже сейчас в пригородных кассах АО «СЗППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а так же в день поездки у разъездных контролеров-кассиров. Это значит, что билет вы покупаете любым удобным способом и в любой день.

- Ещё сейчас действует наша ежегодная акция «Зимний бонус» для любителей зимних видов спорта, позволяющая бесплатно перевозить в пригородных поездах сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 см. Действие акции продлится до 31 марта 2023 года, – рассказал Артем Мирон, генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Кстати, все чаще пассажиры оплачивают проезд онлайн - через терминалы самообслуживания, мобильное приложение, сервис «Яндекс-электрички». Сегодня уже более 50% оплат приходится на так называемые безлюдные технологии. Это удобно, позволяет заранее спланировать путешествие и не стоять в очередях в пиковые дни.