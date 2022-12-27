«Сосредоточится на ускорении темпов строительства»: новым гендиректором петербургского метростроя стал выходец из Москвы

Кирилл Петров стал новым директором петербургского метростроя. Фото: МССС

Гендиректором «Метростроя Северной Столицы» (МССС) стал строитель кольцевой линии московского метрополитена. То, о чем все говорили последние пару недель, теперь оформлено официально: Владимир Шмидт покидает пост руководителя компании, а на его место становится Кирилл Петров.

- Ранее Кирилл Петров занимал руководящие посты в АО «Газстройпром» и АО «Объединение «ИНГЕОКОМ». Принимал участие в строительстве крупных инфраструктурных объектов, в том числе участка Большой Кольцевой линии Московского метрополитена, - сообщает пресс-служба МССС.

Гендиректором «Метростроя Северной Столицы» (МССС) стал строитель кольцевой линии московского метрополитена. То, о чем все говорили последние пару недель, теперь оформлено официально: Владимир Шмидт покидает пост руководителя компании, а на его место становится Кирилл Петров.

- Ранее Кирилл Петров занимал руководящие посты в АО «Газстройпром» и АО «Объединение «ИНГЕОКОМ». Принимал участие в строительстве крупных инфраструктурных объектов, в том числе участка Большой Кольцевой линии Московского метрополитена, - сообщает пресс-служба МССС.

В числе задач, которые поставлены перед новым руководителем лавного и единственного подрядчика по строительству подземки, стоит увеличение темпов этого самого строительства. При увольнении Владимира Шмидта неофициально говорилось как раз о том, что ему в вину ставили недостаточную скорость работы. Хотя МССС объективно испытывал проблемы в связи с недостатком оборудования и персонала при переводе активов из старого «Метростроя» в новый.

- Кирилл Петров сосредоточится на ускорении темпов строительства новых станций метро и формировании задела по проектно-разрешительной документации, - подчеркивают задачи в МССС.

На данный момент компания строит четыре станции метро: «Горный институт», «Театральная» - на оранжевой ветке и «Юго-Западная», «Путиловская» - на коричневой. Ввод трех из четырех станций намечен на конец 2024 года. А «Театральная» пока будет работать на прогон из-за отсутствия вестибюля.

также МССС начинает работу по продлению зеленой ветки от «Беговой» в сторону будущей станции «Богатырская» («Туристская») и ведет капремонт «Чернышевской».

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