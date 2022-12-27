Блокадники получат единовременную выплату 10 тысяч рублей

В январе 2023 года Петербург будет отмечать сразу две значимые даты: 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 79-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В январе 2023 года Петербург будет отмечать сразу две значимые даты: 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 79-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады. Этим событиям посвятят более 160 различных мероприятий.

18 января пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу на площади Победы и концерт в Ледовом дворце. В тот же день дадут старт акции «Блокадный хлеб» и интерактивному проекту «Живые улицы».

27 января в Соляном переулке, 9, откроют памятник блокадным медикам, а в БКЗ «Октябрьский» традиционно устроят праздничный концерт. На Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Богословском кладбищах возложат цветы в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда.

Театры города подготовят тематические спектакли, музыкальная школа имени Римского-Корсакова запустит программу «Блокадная школа: путь к победе», заработают акции «Блокадный свет», «900 дней и ночей» и «Лента Ленинградской победы».

Оба мероприятия объединят полуденные выстрелы с Нарышкина бастиона, зажженные факелы на Ростральных колоннах и салюты у Петропавловской крепости. Город украсят тематическими панно, флагштоками, растяжками со знаками «Жителя блокадного Ленинграда». В поездах метро появятся плакаты к памятным датам и звуковые сообщения на эскалаторах, а в общественном транспорте - видеоролики.

На мероприятия, заверила глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова, пригласили блокадников из других городов и стран. Для тех, кто не сможет приехать на мероприятия и концерты по состоянию здоровья, организуют поздравления на дому и торжественные марши под окнами.

КОНКРЕТНО

Власти города решили сделать единовременные выплаты к значимой дате и выделили на эту цель 1,5 млрд рублей. Всего выплату получит более 256 тысяч человек. Такой же подарок ветеранам сделает и руководство Ленобласти.

- По 10 тысяч рублей до 27 января получат инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, а также все, кто жил или родился в блокадном Ленинграде.

- По 5 тысяч рублей выплатят вдовам и вдовцам военных, погибших в ВОВ, в войнах с Финляндией и Японией, умерших инвалидов и участников ВОВ, а также лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года.