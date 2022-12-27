В метрополитене Петербурга рассказали, какие станции будут закрыты в новогоднюю и рождественскую ночи

Ночью на станциях метро будут продавать только жетоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в новогоднюю и рождественскую ночи. В праздничные дни полностью отменят технологические перерывы. Но некоторые вестибюли станций все-таки закроют на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

- В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января будут закрыты первые вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская», «Зенит». Не доступны будут вторые вестибюли станций «Ленинский проспект», «Невский проспект», «Проспект Славы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, пассажиры не смогут попасть на станции «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Чернышевская». С полуночи до 4:30 1 января и с 2:00 до 4:30 7 января нельзя будет купить проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи. В это время будут продаваться только жетоны за наличный расчет.

Пройти на работающие станции можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

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