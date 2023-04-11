В Петербурге презентовали тактильный макет скульптуры Врубеля «Демон». Фото: пресс-служба МТС.

Тактильный макет скульптуры Михаила Врубеля «Демон» в Русском музее создан при поддержке цифровой экосистемы МТС и Благотворительного фонда «Система». Теперь незрячие и слабовидящие посетители смогут ощутить произведение искусства, о котором раньше могли только услышать или прочитать.

Тактильный экспонат установлен в Зале 66 Корпуса Бенуа, рядом с оригиналом скульптуры. Макет напечатан на 3D-принтере LCD и отличается тонкой детализацией – создатели постарались повторить каждый локон Демона. Постамент оснащен поворотной платформой, что позволит зрителям осматривать макет со всех сторон, стоя на месте. Текст этикетки дублируется шрифтом Брайля, дополнительная информация и тифлокомментарий к скульптуре доступны по QR-коду.

Фото: пресс-служба МТС.

«Русский музей активно участвует в проектах по созданию рельефно-графических копий произведений из своей коллекции, чтобы сделать ее более доступной для всех посетителей. Тактильные макеты скульптур уже представлены в Тактильной галерее в Строгановском дворце, в Михайловском замке. В Михайловском дворце в Академических залах выставлены уникальные рельефно-графические альбомы с произведениями Ивана Айвазовского и Карла Брюллова. Все дворцы музейного комплекса оснащены тактильными макетами зданий», - отметила ВРИО генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

Фото: пресс-служба МТС.

Партнером технологичных культурно-просветительских проектов, в том числе инклюзивных, выступает МТС – цифровая экосистема. Компания развивает универсальный дизайн в образовании и искусстве, чтобы предоставить жителям страны равные возможности для творческого развития.

«МТС видит одной из важнейших своих задач обеспечить доступ к информации, к образованию, к культурным ценностям для каждого жителя страны благодаря цифровым возможностям нашей экосистемы. А наши инклюзивные проекты, и в том числе партнерство с Русским музеем в рамках программ благотворительного фонда «Система» помогает нам развивать современные инструменты и подходы, которые открывают мир искусства для людей с особенностями здоровья, помогают получить доступ к любой информации и комфортно чувствовать себя во всех сферах жизни», - комментирует Артур Сизов, директор МТС по работе с бизнес-рынком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.