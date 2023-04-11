Аренду компактных электровелосипедов запустили в Петербурге

Кикшеринг запускает компактные городские электровелосипеды в Санкт-Петербурге / Фото: Whoosh

В Санкт-Петербурге появился новый вид городского транспорта. Теперь горожане могут арендовать электровелосипеды. Причем, двухколесный транспорт достаточно компактный и не громоздкий. Новые модели уже доступны в Северной столице. Вскоре городской парк велосипедов с "моторчиком" достигнет 1,5 тысячи штук. Об этом стало известно 11 апреля 2023 года.

Аренду электровелосипедов запустил сервис кикшеринга Whoosh, уже известный в городе своими электросамокатами. Новые велосипеды были разработаны в 2023 году. Если сравнивать их в самокатами, то велосипеды все же предназначены на более длинные поездки, от 7 километров.

Велосипеды будут запускаться за счет кручения педалей / Фото: Whoosh

- Мы снабдили велосипеды Ninebot B100H IoT-модулем собственной разработки. Это значит, что теперь велосипеды подключены к внутренней системе компании и подчиняются тем же правилам, что и самокаты. Например, сбавляют скорость в медленных зонах и могут быть оставлены на виртуальных парковках, - рассказали в компании.

Чтобы запустить мотор велосипеда, надо начать крутить педали, после чего он включится на отметке в 25 километров в час. Транспорт выдержит пассажира весом до 120 килограммов, а сиденье можно регулировать под любой рост. Благодаря низкой раме на нем можно кататься даже в юбке.

Сколько будет стоит поездка на таком велосипеде, в компании пока не рассказали.