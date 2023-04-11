«Секреты денег: от истории к современности»: проект ОК и Музея Банка России

ОК создал образовательный проект совместно с Музеем Банка России. Фото: предоставлено организаторами

Одноклассники вместе с Музеем Банка России запустили проект «Секреты денег: от истории к современности», который расскажет пользователям об эволюции денег и о коллекционировании монет и купюр. С простыми правилами нумизмата познакомят карточки и образовательные публикации, в прямом эфире эксперты Банка России поделятся историческими фактами про защитные признаки денег.

Серия образовательных материалов будет появляться с 10 по 16 апреля в группе «Музей Банка России» в ОК, а 14 апреля в соцсети пройдет трансляция эфира с Александром Бугровым — главным историком Банка России, который расскажет о защитных признаках на купюрах от первых бумажных денег до наших дней.

К старту проекта пользователи смогут отправить тематические стикеры. Фото: предоставлено организаторами

К старту проекта пользователи смогут отправить тематические стикеры с устойчивыми выражениями про деньги: «Золотые слова», «В грош не ставишь», «Не склад, а клад!» и другие. Также в течение всего проекта пользователи соцсети смогут пройти интерактивный квиз «Что можно было купить на копейки и рубли разных времён» и проверить свою интуицию в вопросах стоимости товаров со времен копейки Ивана Грозного.

Одноклассники регулярно проводят социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре прошлого года ОК и банк России провели серию эфиров с экспертами для повышения финграмотности пользователей. В мае 2022 года соцсеть и проект «Финансовая культура» Банка России подготовили серию материалов, которые помогли людям не попасться на уловки финансовых мошенников.