«Ожидаются дожди и похолодание»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде до конца недели

В среду в Петербурге пройдет дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на этой неделе. По его словам, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, а затем небольшое похолодание. Прогноз появился в телеграмм-канале синоптика 11 апреля.

- В среду, 12 апреля, температура воздуха составит от 14 до 16 градусов со знаком плюс. После дождей может немного похолодать, несмотря на солнечную погоду, - написал Колесов.

В четверг с севера в город придут прохладные воздушные массы и неприятный восточный ветер. Его порывы достигнут 8-13 метров в секунду. Поэтому в середине недели столбики термометров опустятся и будут показывать 10 градусов.

К выходным снова потеплеет. Антициклон начнет смещаться с Баренцево моря, ветер ослабеет, и осадков больше не предвидится.

- Так что продолжаем наслаждаться отличной весенней погодой, понимая, что к концу месяца после такого тепла может и похолодать, - добавил синоптик.