Молниеносный дизайн: ученый СПбГУПТД разработал технологию отделки натуральной кожи электрическим током

Ученый СПбГУПТД разработал технологию отделки натуральной кожи электрическим током. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ученый Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработал новый метод отделки кожи растительного дубления током. С помощью него на поверхность кожи подаются электрические разряды, оставляя после себя узоры в виде молний. Инновационная технология отделки, разработанная в СПбГУПТД, не имеет аналогов в мире и способна приблизить отечественную обувную и кожгалантерейную промышленность к созданию трендовых изделий, способных заменить продукцию ушедших из России зарубежных брендов. Технология позволяет получить трехмерное изображение на коже, что невозможно при использовании даже лазерной методики.

Метод применим только с помощью специального оборудования. Экспериментальным путем автортехнологии разработал установку, направляющую электрический разряд слабой мощности, который за счет высокой частоты проходит только по верхнему слою кожи.

«При разработке технологии я отталкивался от известного метода выжигания током по дереву. Однако он не подходит для кожи растительного дубления, так как слишком глубоко прожигает материал, что неприемлемо для будущего изделия. Поэтому была взята лишь идея отделки электрическими разрядами. Целью собственной технологии было добиться, чтобы ток шел исключительно по поверхности кожи и минимально повреждал ее изнутри», - рассказывает автор разработки, технолог кластера легкой промышленности СПбГУПТД Виталий Зуев.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Разработкой заинтересовались предприятия обувной и кожгалантерейной промышленности в России и за рубежом: серию изделий ученый выпустил в коллаборации с российским производителем, а немецкое предприятие сделало заказ на пробную партию материалов с новаторским дизайном, но сейчас технолог работает над концепцией внедрения технологии на отечественные производства.

«Ток поступает на кожу через элемент установки под названием «тор», похожий на карандаш или ручку. Только в отличие от карандаша для образования узора тором не надо водить по коже, достаточно поставить его на материал, пустить ток, и в разные стороны от этого места начнут расходиться электрические разряды, оставляющие после себя на поверхности кожи линии в виде молний. Чтобы сформировать узор, необходимо поставить тор на другом участке кожи, недалеко от первого ожога, и пустить новый разряд. Благодаря тому, что ток стремится к проводнику, в качестве которого выступает углерод, образованной на месте первого ожога, линии в виде молний соединяются, образуя непрерывный узор», - прокомментировал автор технологии.