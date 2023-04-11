«Бросает трубки и не получает телеграммы»: Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин не пришел на судебное заседание по делу о пьяной езде

Актер сыграл Федю в сериале "Кухня". Фото: СОЦСЕТИ

Судебное заседание по делу о пьяной езде актера из сериала «Кухня» прошло в Петербурге. Только сам Михаил Тарабукин выслушать приговор не приехал. Вместо себя он послал на встречу с судьей защитника, который попросил перенести заседание.

Напомним, артиста, сыгравшего повара Федю в популярном сериале, обвиняют в том, что он ездил на своем «Мерседесе», мягко говоря, выпившим. В протоколе говорится, что Тарабукина остановили в Мытищах. От него пахло спиртным, речь была не связной, а позы не устойчивыми.

От медицинского освидетельствования актер отказался. Подписывать протокол тоже не стал. А позже по непонятной причине попросил суд перенести его заседание из Москвы в Петербург.

Михаил Тарабукин отказался подписывать протокол. Фото: СОЦСЕТИ

Агент Феди из «Кухни» тогда предположил, что звезду оклеветали отвергнутые фанаты, и опровергал информацию о причастности Тарабукина к пьяной езде. Но, судя по всему, проступок актера оказался правдой, и теперь ему вряд ли получится избежать наказания.

- Тарабукин повестки и телеграммы не получает, на звонки не отвечает, трубки бросает. Его защитник попросил перенести заседание, чтобы ознакомиться с материалами дела, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судебное заседание назначено на 20 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин попал под суд в Петербурге по подозрению в пьяной езде

На актера составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования (подробнее)

«Происки отвергнутых фанатов»: Агент звезды сериала «Кухня» Михаила Тарабукина вступился за актера после подозрения в пьяной езде

Агент звезды сериала «Кухня» Михаила Тарабукина отрицает виновность актера в пьяной езде в Мытищах (подробнее)