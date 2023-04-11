Март 2023 стал рекордным по количеству кредитов за всю свою историю. Фото: freepil.com.

В марте народ охотно брал кредиты. Российские банки отчитались о новых рекордах. Например, за первый квартал 2023-го Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ). Более трети этой суммы (125,3 млрд рублей) банк получил в марте. Тогда же Сбер выдал россиянам самую крупную сумму кредитов за всю свою историю - более 660 млрд. рублей

- Мы выдали более 660 млрд рублей, и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне, - отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф. - В результате «Сбер» заработал прибыль в размере более 125 млрд рублей, что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%.

Кроме того, с начала года портфель розничных кредитов банка вырос на 4,7% и составил более 12,6 трлн рублей. В марте этот показатель увеличился на 2,3%.

Что касается корпоративного кредитного портфеля, то с января он вырос чуть меньше - на 4% и составил 19,5 трлн рублей. За март компаниям выдали 1,4 трлн рублей, что на 1,6% больше показателей прошлого месяца.

Чистый процентный доход Сбера за январь-март вырос на 22,4% и достиг 517,1 млрд рублей. В марте этот показатель увеличился более чем на треть - на 32.9%. Эксперты объяснили этот феномен удорожанием стоимости средств клиентов в марте прошлого года после роста ключевой ставки Центробанка России.

Что касается клиентов Сбера, то в первом квартале 2023-го их число составило 106,2 млн человек и более 3 млн компаний.

К слову, в банке уточнили, что такие финансовые результаты были достигнуты без использования послаблений Центробанка. Реклама.