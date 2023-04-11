Презентация картины «Русский крест»: Пореченков благодарил маму, а Бояков задумался об экранизации поэмы «Москва - Петушки»

Михаил Пореченков презентовал картину "Русский крест" и ответил на вопросы журналистов. Фото: кадр из фильма

«Русский крест» режиссера, сценариста и продюсера Эдуарда Боякова по одноименной поэме Николая Мельникова выйдет на большие экраны 16 апреля - в праздник Светлой Пасхи. Это история о покаянии и духовном просветлении простого деревенского мужика Ивана (играет Михаил Пореченков), который из-за пьянства потерял все. Вещий сон и встреча со старцем Федосеем (роль исполняет Юрий Кузнецов) меняют его сознание. Завязав с самогоном и соорудив двухметровый дубовый крест, он отправляется с ним по окрестным селам собирать пожертвования на реставрацию храма в родной деревне. Но главная цель героя - построить храм в своей душе.

Герой Пореченкова задался целью восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Фото: vk.com/spizvestiya

Больше всего эта картина напоминает сказку, былину или эпос. В ней не используются голливудские сценарные кальки, нет пафоса и высокомерного мессианства. Артисты говорят исключительно стихами, что для современного кинематографа редкость. Основное повествование ведется от лица Ангела (актриса Полина Чернышова).

Снимали «Русский крест» в деревне Бабье Тверской области на берегу реки Тверца. Тамошний разрушенный храм в конце фильма преображается благодаря компьютерной графике, но в реальности все еще ждет своей реставрации. Местные жители и люди из соседних деревень охотно принимали участие в массовых сценах. Михаилу Пореченкову роль досталась через жесткий кастинг.

На создание фильма ушло около пяти лет. Фото: кадр из фильма

- Не буду называть конкретных фамилий тех, кто пробовался на эту роль, но это были очень хорошие артисты, их было много. Вопрос не в том, что они нам не подходили по таланту, просто такую роль невозможно сыграть, не имея жизненного опыта и четкого понимания, о чем идет речь. Михаилу я верю не только как профессионалу, но и как человеку. Он глубокий. И в поисках образа он шел от себя, - поделился создатель фестиваля «Золотая маска», худрук Нового театра Эдуард Бояков.

По признанию самого артиста, участие в этой картине было его заветной мечтой, он даже получил благословение в Оптиной пустыни.

- Я счастлив, что режиссер меня утвердил с первой пробы. Благодарен всем участникам съемочного процесса (обратился в зал). Мама, где ты, мама? Тебе огромное спасибо, мама, за все, -произнес Михаил Пореченков.

На вопрос, трудно ли было лежать в гробу, за Михаила ответил режиссер.

- В гробу лежала технологичная дорогая кукла из самых современных материалов. Сейчас она находится у нас в театре в темном месте, но многие ее узнают и шутят, что это Михаил Пореченков играет мертвеца в новом спектакле.

Михаил Пореченков несколько раз прочел поэму Николая Мельникова, которая легла в основу сценария "Русского креста". Фото: vk.com/spizvestiya

- На мой взгляд, вещь получилась мощная и смотрится на одном дыхании. Мы с дочкой вместе были на показе. Она держала меня за руку, периодически плакала и говорила: «Папа, как здорово», - рассказал Юрий Кузнецов.

На весь процесс от задумки до финала у Эдуарда Боякова ушло пять лет.

- Это не значит, что все пять лет я сидел и вымаливал вдохновения, потом оно на меня снизошло. Нет. Искал ключ к сценарию. Самое сложное было найти прием, который позволит перевести стихотворную поэму в кинематографический формат. Два года заняли съемки, монтаж и компьютерная графика. Жаль, что автор Николай Мельников не дожил до премьеры.

Продолжения у картины «Русский крест» не предполагается, но режиссер недавно вспомнил еще об одной выдающейся отечественной поэме, которую много раз ставили в театре и никогда экранизировали. Это «Москва - Петушки» Венедикта Ерофеева. Возможно, Бояков решится сделать это первым.