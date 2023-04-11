«Придется измерить радиационный фон»: Что за радиозонд упал на дачный участок под Петербургом

На дачный участок упал радиозонд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Всеволожского района 11 апреля перепугались не на шутку. С неба на территорию Морозовского городского поселения свалилось нечто. Но мало кто сегодня верит в НЛО, а вот в «подарок» от ВСУ, как выяснилось, вполне. Очевидцы, обнаружившие спикировавшую конструкцию, вызвали полицию.Но оказалось все гораздо проще и прозаичнее: приземлился на территории района, по предварительным данным, радиозонд фирмы «Радий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Всеволожска.

Жители района испугались неопознанного объекта. Фото: пресс-служба администрации Всеволожского района

– На место уже выехало аварийно-спасательное формирование Всеволожского района. К ним присоединились специалисты гражданской обороны и защиты от ЧС. Карточку о происшествии передали и в полицию. Спасатели замерят радиационный фон. Визуально объект определили как радиозонд. Ждем итогов проверки, – рассказали в пресс-службе.

СПРАВКА «КП»

Специалисты измерят радиационный фон. Фото: пресс-служба администрации Всеволожского района

Радиозонды – специальные устройства, предназначенные для наиболее точного измерения параметров атмосферы и передачи их на фиксированные приемники. С их помощью метеорологи и синоптики могут достоверно говорить о том, какая погода ждет жителей региона. По своей конструкции, прибор представляет из себя небольшой измеритель, с датчиками и передающей информацию системой. А с помощью шара, наполненного газом, машина поднимается в небо. Одним из разработчиков и производителей радиозондов в России является предприятие «Радий». К слову, с 2019 года именно этот концерн поставляет Росгидромету измерительное оборудование нового поколения.