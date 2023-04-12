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Общество12 апреля 2023 6:19

Смольный может повысить взносы на капремонт в Петербурге

Отмечается, что городу не хватает денег для ремонта домов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Смольный может повысить взносы на капремонт многоквартирных домов

Смольный может повысить взносы на капремонт многоквартирных домов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге могут вырасти тарифы на капитальный ремонт. В Смольном заявили, что наращивание бюджетной поддержки необходимо для того, чтобы завершить в срок все мероприятия по капитальному ремонту домов в городе. Поэтому размер взносов для горожан могут увеличить. Об этом 11 апреля 2023 года сообщил глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

- Чтобы выполнять капитальный ремонт, самое главное — это деньги. Источником денег у нас являются взносы петербуржцев и бюджетная субсидия. Действительно, до последнего времени размер взноса был существенно ниже того уровня, который позволял выполнять все обязательства по исполнению программы, но этот взнос соответствовал возможностям петербуржцев, - пояснил глава ведомства во время пресс-конференции.

Сейчас для проведения ремонта также используется источник финансирования в виде городского бюджета. Так, например, если в 2021 году капремонт еще не субсидировался, то в 2022 году из казны было выделено 3 миллиарда рублей, а в текущем 2023 году - 6 миллиардов рублей.

- Это позволяет нам держать рост размера взноса на капремонт. Так в прошлом году размер взноса не был увеличен, а лишь проиндексирован, - добавил Зотов.

Отмечается, что в текущем году на капитальный ремонт домов в Петербурге будет потрачено 28,4 миллиардов рублей. Всего в течение года подрядчики проведут свыше 2,5 тысяч работ.

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