Смольный может повысить взносы на капремонт в Петербурге

Смольный может повысить взносы на капремонт многоквартирных домов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге могут вырасти тарифы на капитальный ремонт. В Смольном заявили, что наращивание бюджетной поддержки необходимо для того, чтобы завершить в срок все мероприятия по капитальному ремонту домов в городе. Поэтому размер взносов для горожан могут увеличить. Об этом 11 апреля 2023 года сообщил глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

- Чтобы выполнять капитальный ремонт, самое главное — это деньги. Источником денег у нас являются взносы петербуржцев и бюджетная субсидия. Действительно, до последнего времени размер взноса был существенно ниже того уровня, который позволял выполнять все обязательства по исполнению программы, но этот взнос соответствовал возможностям петербуржцев, - пояснил глава ведомства во время пресс-конференции.

Сейчас для проведения ремонта также используется источник финансирования в виде городского бюджета. Так, например, если в 2021 году капремонт еще не субсидировался, то в 2022 году из казны было выделено 3 миллиарда рублей, а в текущем 2023 году - 6 миллиардов рублей.

- Это позволяет нам держать рост размера взноса на капремонт. Так в прошлом году размер взноса не был увеличен, а лишь проиндексирован, - добавил Зотов.

Отмечается, что в текущем году на капитальный ремонт домов в Петербурге будет потрачено 28,4 миллиардов рублей. Всего в течение года подрядчики проведут свыше 2,5 тысяч работ.