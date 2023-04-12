Влюбленные в дорогу

Генеральный директор АО «МТТС» Виктор Дорган. Фото: АО «МТТС».

Акционерное общество «Мостотрест-сервис» (АО «МТТС») – одна из крупнейших российских компаний, которая специализируется на эксплуатации автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. Предприятие обслуживает дорожную сеть общей протяженностью более 4 тысяч километров (в том числе платные участки). При этом 875 километров – дороги, подведомственные ФКУ «Центравтомагистраль». Генеральным директором АО «МТТС» является Виктор Дорган.

АО «МТТС» обсуживает почти три четверти подведомственных ФКУ «Центравтомагистраль» дорог. Среди ключевых участков– 156 км на М-9 «Балтия»,138 км на М-5 «Урал»,96 км на М-8 «Холмогоры», а также223 километра на А-108 «Московское большое кольцо». Ширина проезжей части от 2 до 12-полос. Это самые широкие дороги в России. Да и вообще – надо ли говорить о значимости этих трасс? Достаточно упомянуть, что движение по транспортной развязке на 19-м километре М-8 в конце прошлого года запускал президент России Владимир Путин!

«ГЛАВНОЕ – ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОВРЕМЯ»

Заместитель генерального директора АО «МТТС» по содержанию автомобильных дорог Елена Рыбко не скрывает: зима – это самое сложное время для содержания автомобильных дорог. Весна пока только на календаре, зимний сезон, как и положено, продлится до середины апреля.

– Нынешняя зима ненамного сложнее предыдущей, снега, может быть, чуть меньше. Хотя это с какой стороны посмотреть – это ведь только на первый взгляд кажется, что чем больше снега, тем сложнее, тем больше чистить. На самом деле есть много других факторов, которые влияют на содержание. Например, эту зиму отличает большое количество переходов через ноль, то оттепель, то заморозки... Это главный враг дорожников! В такие моменты очень важно быстро отвести воду с дороги, чтобы избежать ДТП и появления трещин, –раскрывает нюансы Елена Рыбко.

В автопарке предприятия - самая современная техника. Фото: АО «МТТС».

Только на подведомственных ФКУ «Центравтомагистраль» дорогах работает около 400 единиц техники АО «МТТС». Это как отечественные машины, так и импортные. Например, в составе комбинированных дорожных машин треть парка оснащена итальянским оборудованием GILETTA. Применяются комбинированные машины и на базе Unimog (немецкое производство): их особенность заключается в сменном оборудовании, в том числе это щетки для мойки ограждений и очистки тротуаров. А производительность автономных роторных снегоочистителей доходит до 2750 тонн в час.

Разговор все еще актуален и о противогололедных материалах (ПГМ). Цены на песок и соль за последнее время сильно выросли. Поэтому чрезвычайно важно использовать их рационально(но – не в ущерб безопасности). АО «МТТС» помогает специальное оборудование, которым оснащены машины. Речь идет о бортовых компьютерах, позволяющих дозировать противогололедные материалы.

– Почему это важно? Потому что дозировка ПГМ зависит от внешних условий, от той же температуры воздуха: при ноле градусов один расход, при минус восьми – уже другой– отмечает Елена Рыбко.

АО «МТТС» – это компания, которая доказала: содержание дорог может приносить прибыль. Спрашиваем у Елены Рыбко, в чем заключается секрет успеха. Наша собеседница отвечает просто: «Главное – делать все вовремя».

– Все технологические операции должны идти строго друг за другом. Если где-то произойдет простой, то нарушится вся производственная цепочка – и тогда результата работы не будет, а уровень безопасности на участке дороге будет снижаться. Поэтому да – все нужно делать вовремя, без промедлений, – убеждена заместитель генерального директора по содержанию автомобильных дорог. – Наша компания делает ставку на превентивную обработку. Мы всегда внимательно следим за прогнозом погоды и активизируем свою работу еще до того, как начинается снегопад.

Елена Рыбко добавляет: «За годы работы наша компания накопила колоссальный опыт. Но нет предела совершенству, мы все еще стремимся расти и развиваться! Сожаление вызывает лишь тот факт, что в нашей стране готовят очень мало специалистов для дорожного хозяйства. Квалифицированные трактористы, машинисты автогрейдеров и роторов... Такие люди сейчас на вес золота!».

Компания обслуживает дороги протяженностью более 4 тысяч километров. Фото: АО «МТТС».

ПРИЧЕМ ТУТ ЭЙНШТЕЙН

Одним из направлений деятельности АО «МТТС» является ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, ответственным за которое является заместитель генерального директора АО «МТТС» по ремонту автомобильных дорог Николай Воронков с опытом работы в отрасли более 40 лет. Интересно, что свою профессию Николай Воронков выбрал... случайно! Он планировал поступать в Московский физико-технический институт, но друг позвал Николая Воронкова сходить вместе с ним и в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет.

– Мы пришли. И я до сих пор помню фразу, которую произнес один из аспирантов: «Крыло самолета легче спроектировать, чем земляное полотно», – рассказал Николай Воронков. – Хотя казалось бы – копай, сыпь песок, разравнивай бульдозером... И все – дорога готова! В общем, мне стало интересно, и я решил попробовать. Так на всю жизнь в дорожном хозяйстве и остался.

Заместитель генерального директора по ремонту автомобильных дорог сетует: многие обыватели уверены, что знают дорожное дело лучше самих дорожников. Не слишком ли это самонадеянно?

– По определению автомобильная дорога является сложным, линейным инженерным сооружением А в переводе с греческого языка «инженер» – это мыслящий человек, изобретатель. Приведу такой пример. Первая теория проектирования асфальтобетонных смесей и соответственно –рецептура асфальтобетонной смеси, появилась в только 1924 году. К тому моменту люди уже летали, плавали под водой, а Эйнштейн уже создал теорию относительности... То есть дороги в более или менее современном виде стали строить меньше века назад! – подчеркнул Николай Воронков. – Почему некоторые люди считают, что могут давать советы дорожникам? Хотя, например, никогда даже не подумают о том, чтобы дать какую-то рекомендацию авиационному инженеру... А ведь и дорожник, и авиаконструктор – это инженеры и учатся своему делу одинаковое количество времени!

С развитием общества меняются и требования к автомобильным дорогам. Если раньше личный автомобиль был роскошью, то сейчас трудно найти семью, где нет автомобиля. Интенсивность движения транспорта увеличилась в десятки раз, а как изменилась грузоподъемность транспортных средств! От полуторок раньше до монстров в 60 тонн в настоящее время. И все это, как выражается Николай Воронков, ложится на хрупкие плечи красивого создания по имени «Дорога».

В своей практике ремонтов и капитальных ремонтов АО «МТТС» использует передовые разработки, современные технологии, новые материалы, инновации в области проектирования. Если говорить непосредственно о дорожном ремонте, то предприятие выступает в роли дирижера – управляет подрядными организациями, у каждой из которых свой профиль.

– На некоторых объектах трудится до 15 подрядчиков одновременно! Наша задача – синхронизировать их действия, – поясняет Николай Воронков.

Он согласен с Еленой Рыбко в том, что сфере дорожного хозяйства нужны квалифицированные кадры. И говорит, что отрасль – при должном к ней отношении – отблагодарит и вознаградит.

– В нашей компании почти все начальники отделов выросли из специалистов. Но главное – это все-таки профессиональный рост. Карьерный рост в какой-то момент может прекратиться, но профессионализм останется с тобой навсегда, – резюмирует Николай Воронков.

НАША СПРАВКА

АО «МТТС» представляет собой сервисное предприятие, специализирующееся на оказании комплексных услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая услуги по нанесению дорожной разметки, эксплуатации элементов линий электроосвещения, светофорных объектов, пунктов учета интенсивности движения и средств метеообеспечения, а также ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений. Реклама.