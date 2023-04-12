Платный въезд в центр - хорошо, запрет электросамокатов - плохо: Большое интервью с главой Центрального района Петербурга Еленой Федоровой

Елена Федорова ответила на вопросы петербуржцев в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM Фото: Артем КИЛЬКИН

«Необходимо, чтобы город был комфортным для всех». С такой позицией отвечала на вопросы радиослушателей глава администрации Центрального района Елена Федорова. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM речь шла об электросамокатах, платных парковках, уборке города и уличных музыкантах. Елена Федорова разъяснила нюансы и высказала свое мнение.

Запретить – это слишком просто

По мнению Елены Федоровой, вопрос электросамокатов, который становится все более актуальным, необходимо урегулировать таким образом, чтобы было комфортно и пешеходам и любителям покататься с ветерком. Запрещать полюбившийся транспорт нет смысла.

- Я тоже пользуюсь кикшеринговыми самокатами. Эти средства передвижения нужно просто правильно использовать. А запретить – это самое простое, - сказала глава администрации Центрального района в эфире радио.

Помимо того, что недавно поменялись правила дорожного движения для этого вида транспорта, в городе появились парковочные места, где можно оставлять кикшеринговые самокаты. Теперь парковать их можно только в специальных местах. Комитет по транспорту разрабатывает другие меры регулирования.

Елена Федорова ответила на вопросы петербуржцев в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM Фото: Артем КИЛЬКИН

Открытые дворы – лазейка для водителей

По словам Елены Федоровой, в Центральном районе максимально разгрузилась улично-дорожная сеть из-за появления платных парковок. Пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 12 процентов. Проезд скорой помощи и пожарных машин теперь облегчили. В районе сделали системную парковку.

- Я считаю, это правильно. Приезжающие в Центральный район люди легко могут найти парковочное место. А деньги идут в бюджет, на развитие инфраструктуры.

Она рассказала, что сейчас власти решают, как бороться с нарушителями, которые не желают платить за парковку и ставят машины в открытых дворах. Ведь закрыть можно только те дворовые территории, которые находятся в долевой собственности.

Работы идут непрерывно

Неправильно припаркованные автомобили также мешают дорожным службам убирать город. Елена Федорова рассказала, что Центральный район убирает новая техника, в числе которой современное навесное оборудование на тракторы, которые могут пылесосить и мыть дороги. Работа идет непрерывно.

- Сейчас идет месячник по благоустройству. Он начался 3 апреля и завершится к майским праздникам. Мы убираем внутриквартальные территории, приводим в порядок многоквартирные дома вместе с предприятиями и собственниками помещений, которые моют витрины, двери и фасады.

Елена Федорова ответила на вопросы петербуржцев в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM Фото: Артем КИЛЬКИН

Комфорт для всех

Елена Федорова объяснила радиослушателям, что не стоит переживать из-за того, что Петербург лишится своей фишки – уличных музыкантов. Этого не произойдет. В Центральном районе определены 12 мест для исполнителей.

- Просто нужно, чтобы комфортно было всем: и музыкантам, и жильцам домов, которым может помешать шум. Устраивать самые шумные концерты разрешено только в Таврическом саду. Все должно быть с уважением друг к другу.

Глава Центрального района завершила эфир словами о том, что нужно ставить перед собой амбициозные цели, и тогда все получится.