Цифровые двойники растений: самарские ученые разработали платформу для точного земледелия

Платформа помогает сельхозпроизводителям более эффективно использовать ресурсы. Фото: freepik.com.

Ученые комитета «Умное агро» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» создали платформу «Цифровые двойники растений» для сельского хозяйства, которая позволяет смоделировать и прогнозировать состояние реального посева на полях. С помощью данных с полей о климате, почве, применяемых технологиях, она делает анализ состояния посевов и дает рекомендации для максимального роста. Рекомендации позволяют применить принципы точного земледелия в хозяйствах – проводить обработки и подкормки с точной нормой внесения, в точный участок поля и в точное время. Такой подход может исключить человеческий фактор и, в перспективе, полностью автономизировать растениеводство.

Как рассказал заведующий лабораторией Цифровые двойники растений Самарского научного центра РАН Алексей Табачинский, сейчас исследования проводятся по пшенице, брокколи и рису.

- Пшеница – это гегемон нашего сельского хозяйства в России, и в Самарской области есть научно-исследовательские институты, специализирующиеся на озимой и яровой пшенице. К тому же пшеница востребована коммерчески и занимает доминирующие посевные площади, поэтому вопросов с выбором объекта исследований не возникало. По брокколи и рису мы работаем с Тайванем. Там собирают урожай по брокколи два раза в год. В России также выращивают этот овощ, но объемы заметно ниже, - говорит Алексей.

Все данные о культуре и посеве выводятся на экран. Фото предоставлено НОЦ «Инженерия будущего».

Опыт фермеров в создании цифровой платформы был также неоценим, как и знания ИТ-специалистов. На основе их данных о культурах, исследованиях и понимании особенностей роста и физиологии растений, разрабатывался цифровой двойник.

Большую роль в проекте сыграло объединение университетов, которое стало возможным благодаря НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Центр высоко оценил заявку на создание нашей лаборатории, которые ученые подали в 2021 году, и в дальнейшем Российская академия наук одобрила заявку.

- Над проектом работают аспиранты, студенты, доктора наук. Но в авангарде у нас преимущественно аспиранты - люди с прорывными мыслями из Самарского аграрного университета и Самарского государственного технического университета. У каждого своя сфера. Из Политеха участвуют знатоки по искусственному интеллекту, из агрономического – люди, которые занимаются земледелием, защитой растений и разработкой новых земледельческих технологий, - рассказывает Алексей Табачинский.

Сейчас платформа находится на стадии опытной эксплуатации на делянках НИИ, после которой предполагается запустить ее в реальные хозяйства, участвующие в программе НОЦ.