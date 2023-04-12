СПбГУПТД и хоккейный клуб СКА подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Хоккейный клуб СКА подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) – ведущим вузом России в области цифрового дизайна и промышленных технологий.

В качестве пробного проекта студенты университета разработали для армейцев пять вариантов дизайна футболок с брендом «Юрий Гагарин». Коллекцию GAGARIN LINE, приуроченную к дню космонавтики, уже сегодня можно приобрести в клубном магазине СКА.

Сотрудничество с СПбГУПТД станет крупным проектом клуба по взаимодействию с молодой аудиторией. Совместная работа со студентами поможет СКА открыть оригинальные идеи для продвижения бренда, узнать имена талантливых специалистов, пополнить кадровые резервы и найти новых преданных болельщиков среди студентов.

«Наработки уже были сделаны перед тем, как мы подписали соглашение, уже испытали друг друга в конкретном деле. Не сомневаюсь, что сотрудничество будет и плодотворным, и продуктивным, и взаимовыгодным, и интересным», - прокомментировал исполнительный директор хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий.

«Мы очень рады подписанию соглашения с нашим любимым хоккейным клубом. Для Университета промышленных технологий и дизайна это хорошая традиция – работать с чемпионами, воспитывать студентов в психологии победителя, это уже один из элементов некой культуры вуза. Мы надеемся, что наши студенты и специалисты смогут проявить свои лучшие качества, продемонстрировать все свои компетенции в сфере дизайна, в сфере производства одежды, в том числе спортивной, в сфере новых материалов. Здесь у нас впереди большая, длинная дорога», - рассказал программный директор «Точки кипения – ПромТехДизайн» СПбГУПТД, директор университетского проектного офиса научно-технологической инициативыМаксим Ермачков.