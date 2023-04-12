Била пряжкой от ремня и отбирала еду: Мать из Петербурга три года истязала дочь и спала с любовниками у нее на глазах

Петербурженка три года истязала родную дочь и спала у нее на глазах с любовниками. Фото: СОЦСЕТИ

Новую историю об истязании ребенка расследуют в Петербурге. Казалось, мало кто может сравниться с матерью-одиночкой, сажавшей на цепь голодных детей. Но следователи нашли еще одну неблагополучную семью в Северной столице после того, как узнали о попытке суицида 13-летней девочки Кати (имена героев изменены. - Прим.ред.). Как оказалось, последние три года она жила в адских условиях.

«Не учите меня жить»

Александре 34 года. Последние шесть лет ее не узнают ни родные, ни друзья. Говорят, что она связалась с дурной компанией своего сожителя Дмитрия. С тех пор жизнь пошла по наклонной, с собой она потянула и свою единственную дочь Катю от первого брака.

Александра и ее гражданский муж Дмитрий. Фото: СОЦСЕТИ

- Саша и Дмитрий познакомились на складе в Парголово, где оба работали. Он любит алкоголь. С тех пор каждый божий день они вместе выпивали, - признался spb.kp.ru близкий друг семьи. – Сняли крохотную студию. Сами спали на диване. А ребенок на тонком матрасе на полу. На выпивку у них были деньги. А диван купить ребенку – нет.

Но это были еще небольшие трудности из жизни 13-летней девочки, как заявляют знакомые семьи.

- Саша стала пьяницей. Ссорилась с дочкой по пустякам. Била, кричала на нее. Из-за всего этого стресса девочка стала учиться на «двойки», прогуливала школу. Тогда на семью обратили внимание полицейские. Но мать было не переубедить. Она сильнее зверела. И каждый раз придумывала более страшные способы как «воспитать» дочь. Любила взять ремень, металлической бляшкой била по спине. Могла запинать Катю ногами, пока та лежала на матрасе, - возмущается близкий семьи.

Пока дочь Александры была маленькой, она хорошо заботилась о ней, признаются друзья семьи. Но потом женщину будто подменили. Фото: СОЦСЕТИ

На все просьбы родных и друзей прекратить калечить дочь Александра отвечала одинаково.

- Она кричала: «Не учите меня жить, разбирайтесь со своими семьями», - разводят руками знакомые. – Сама брала ребенка и водила к своим любовникам. Там везде были «однушки». Они на глазах у Кати занимались сексом. Она была уже в сознательном возрасте и все понимала. Но деваться было некуда.

В начале 2023 года девочка попала в больницу после попытки суицида. Врачи сообщили обо всем полиции. С тех пор за горе-мать взялись основательно.

«Я ненавижу мать»

СК возбудил два уголовных дела на Александру. По второй части статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» ей грозит от 3 до 7 лет колонии, а по второй части статьи 110-й «Доведение до самоубийства» - от 8 до 15 лет лишения свободы. Мать посадили под домашний арест.

Друзья Александры говорят, что она меняла мужчин как перчатки, несмотря на сожительство с гражданским мужем. Фото: СОЦСЕТИ

- По версии следствия, мать систематически оскорбляла дочь, отбирала у нее еду и лишала отдыха. Она истязала ребенка в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Это длилось с января 2021 года по март 2023 года, пока девочку не госпитализировали в больницу, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Женщина полностью признала вину в суде, но раскаиваться не стала. На время следствия она минимум месяц просидит под домашним арестом. Ей запретили общаться с дочерью и свидетелями, а также пользоваться Интернетом и телефоном.

- Все эти мучение очень пагубно сказались на ребенке, - подчеркнул источник в правоохранительных органах. - Сейчас Катя находится под присмотром психологов. Есть отклонения и в физическом, и в психологическом развитии.

Горе-мать может загреметь в колонию на два десятка лет. Фото: СОЦСЕТИ

Из больницы девочка отправилась в детдом в Пушкин. С нею на связи немногочисленные родственники. Но забрать ее никто не может в силу разных семейных обстоятельств.

- Бывают такие моменты, что другие воспитанники ее обижают. Но Катя честно говорит, что ей там нравится больше, чем дома. Лучше, чем с мамой. У нее проскакивало такое, что она говорила: «Нет, не вернусь домой. Я ненавижу мать», - вздыхает знакомая семьи.

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