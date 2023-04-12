Летние веранды начали открывать кафе и рестораны в Петербурге

Летние веранды начнут работать с 16 апреля. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В этом году летние веранды начали открываться на две недели раньше, чем обычно. Ранее сезон работы кафе на открытом воздухе начинался 1 мая. В этот раз некоторые предприниматели уже выставили на улице столы и стулья и приглашают гостей пообедать на открытом воздухе.

- Срок окончания летнего сезона, несмотря на раннее открытие веранд, остается прежним – до конца сентября, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 2023 года предприятия общепита смогут открывать веранды и выставлять выносные столики с 16 апреля. При этом прежние правила действовали десять лет, пока бизнесмены не попросили у правительства послаблений.

Ни для кого не секрет, что лето – это самое прибыльное время для владельцев кафе и ресторанов. А столики на улицах привлекают внимание петербуржцев и гостей города и увеличивают выручку заведений общепита.

На сентябрь прошлого года в Петербурге действовали 626 договоров для размещения летних кафе.