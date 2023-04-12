92-летняя пенсионерка стала самой возрастной отличницей Тотального диктанта 2023 в Петербурге

Диктант написали 9 тысяч петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учиться никогда не поздно. Это доказала 92-летняя жительница Петербурга. Она стала самой возрастной отличницей по итогам «Тотального диктанта». Симу Грошеву и других отличников акции поздравили 12 апреля.

- Пятерки по диктанту получили 414 человек. Всего в акции приняли участие девять тысяч петербуржцев. Не все из них дошли до площадок. Некоторые, вероятно, писали диктант в формате онлайн, - рассказал на пресс-конференции координатор проверки Тотального диктанта Рената Гонсо.

Отличников поздравили 12 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самой юной отличницей стала восьмилетняя девочка, ученица первой английской школы. Организаторы рассказали, что рядом со школьницей сидел ее друг. Он не успевал за диктатором и раньше времени отдал бланк. Но его подруга не сдалась и написала текст без ошибок.

По словам членов орфографической комиссии, которые проверяли диктанты петербуржцев, самым сложным словом для участников стали «сызмальства» и «периферия». Как пишется второе из них не знали многие петербуржцы.

- Отличниками диктанта стали 5,5% участников. Это прекрасная цифра. Мы думали, что будет хуже. При том, что в диктанте очень много трудностей. Особенно наречия. Самое трудное сочетание –«иметь в виду». Даже безусловно грамотные люди написали «ввиду» слитно, - рассказала член Орфографической комиссии РАН, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Светлана Друговейко-Должанская.